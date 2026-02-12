إيران تنفي إعدام معتقلين: دعاية إسرائيلية لتحريض ترامب

وطنا اليوم:نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الأربعاء، صحة التقارير التي تحدثت عن تنفيذ السلطات الإيرانية آلاف الإعدامات بحق معتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، معتبراً أنها “حملات تضليل وتشويه” تقودها، بحسب قوله، وسائل إعلام إسرائيلية. وفي إشارة إلى صحيفة “إسرائيل هيوم”، قال عراقجي في منشور على منصة “إكس”: “كلما نشرت وسيلة إعلامية مرتبطة بميريام أدلسون ادعاءً مثيراً ضد إيران، ينبغي التساؤل أولاً: في خدمة من يأتي هذا الادعاء؟”.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تغريدته باللغة الإنكليزية أن “وسيلة إعلام أدلسون، وفي أحدث تقاريرها، زعمت قبل ساعة واحدة فقط من زيارة بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض أن إيران قامت بخداع دونالد ترامب”. وأكد عراقجي أن “الوقائع على الأرض تناقض هذه المزاعم تماماً”، موضحاً أنه “لم تُنفذ أي إعدامات”، وأنه “لم يكتمل أي مسار قضائي بعد”، قائلاً إن “أكثر من ألفي سجين شملتهم قرارات العفو” بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.

وشهدت إيران أخيراً احتجاجات دامية بدأت في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي واستمرت لنحو أسبوعين، قبل أن تنتهي بعد حوادث دامية شهدتها ليلتا الثامن والتاسع من الشهر الماضي. وحتى قبل الليلتين، قتل نحو 35 شخصاً، لكن في ما بعد قُتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص بحسب البيانات الرسمية، حيث أعلن مجلس أمن الدولة الإيراني أن عدد القتلى بلغ 3117 شخصاً. فيما جرى اعتقال آلاف آخرين بتهم تتعلق بـ”الأنشطة الإرهابية وأعمال الشغب والتحريض” خلال الليلتين الداميتين، ولم تعلن السلطات الإيرانية بعد حصيلة المعتقلين.

وقبل ساعات من اللقاء المرتقب بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، اليوم الأربعاء، زعمت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن عمليات قتل المتظاهرين في إيران ما تزال مستمرة “بصورة سرية”، متحدثة عن قتل آلاف المعتقلين من المتظاهرين، إما بإطلاق النار أو خنقاً أثناء الاحتجاز، في إطار ما وصفته باستمرار حملة القمع بعيداً عن الأضواء.