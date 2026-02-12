بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

إيران تنفي إعدام معتقلين: دعاية إسرائيلية لتحريض ترامب

48 دقيقة ago
إيران تنفي إعدام معتقلين: دعاية إسرائيلية لتحريض ترامب

وطنا اليوم:نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الأربعاء، صحة التقارير التي تحدثت عن تنفيذ السلطات الإيرانية آلاف الإعدامات بحق معتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، معتبراً أنها “حملات تضليل وتشويه” تقودها، بحسب قوله، وسائل إعلام إسرائيلية. وفي إشارة إلى صحيفة “إسرائيل هيوم”، قال عراقجي في منشور على منصة “إكس”: “كلما نشرت وسيلة إعلامية مرتبطة بميريام أدلسون ادعاءً مثيراً ضد إيران، ينبغي التساؤل أولاً: في خدمة من يأتي هذا الادعاء؟”.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تغريدته باللغة الإنكليزية أن “وسيلة إعلام أدلسون، وفي أحدث تقاريرها، زعمت قبل ساعة واحدة فقط من زيارة بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض أن إيران قامت بخداع دونالد ترامب”. وأكد عراقجي أن “الوقائع على الأرض تناقض هذه المزاعم تماماً”، موضحاً أنه “لم تُنفذ أي إعدامات”، وأنه “لم يكتمل أي مسار قضائي بعد”، قائلاً إن “أكثر من ألفي سجين شملتهم قرارات العفو” بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.
وشهدت إيران أخيراً احتجاجات دامية بدأت في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي واستمرت لنحو أسبوعين، قبل أن تنتهي بعد حوادث دامية شهدتها ليلتا الثامن والتاسع من الشهر الماضي. وحتى قبل الليلتين، قتل نحو 35 شخصاً، لكن في ما بعد قُتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص بحسب البيانات الرسمية، حيث أعلن مجلس أمن الدولة الإيراني أن عدد القتلى بلغ 3117 شخصاً. فيما جرى اعتقال آلاف آخرين بتهم تتعلق بـ”الأنشطة الإرهابية وأعمال الشغب والتحريض” خلال الليلتين الداميتين، ولم تعلن السلطات الإيرانية بعد حصيلة المعتقلين.
وقبل ساعات من اللقاء المرتقب بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، اليوم الأربعاء، زعمت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن عمليات قتل المتظاهرين في إيران ما تزال مستمرة “بصورة سرية”، متحدثة عن قتل آلاف المعتقلين من المتظاهرين، إما بإطلاق النار أو خنقاً أثناء الاحتجاز، في إطار ما وصفته باستمرار حملة القمع بعيداً عن الأضواء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:52

الأمير ويليام يختتم زيارته للسعودية بجولة بيئية في العلا

11:45

103.10 دنانير سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس

11:41

علوان والنعيمات ضمن أفضل هدافي المنتخبات عالميا

11:37

بنك ABC الإسلامي يعلن عن نتائجه المالية محققًا أرباح صافية بقيمة 50.3 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2025

11:30

كابيتال بنك يدعم عقد ورشة تدريبية متخصصة بالتعاون مع منصة “إدراك”‎

11:29

البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر “نموذج الأمم المتحدة” للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)

11:27

رمضان بالخير غير تنطلق لدعم الأسر في الأردن وغزة

11:22

الأمن للمتنزهين: لا تضعوا الأطفال في صناديق المركبات

10:56

جلسه حواريه بالعقبه بعنوان الملك والمسيرة من التمكين الى الإنجاز

10:40

42 قتيلا منذ مطلع العام.. 5 جرائم قتل خلال ساعات بأراضي 48

10:30

الأمم المتحدة: 5 محاولات لاغتيال الشرع ووزيرين العام الماضي

10:26

المواصفات تحذر من أحبال زينة رمضان وتقدّم 3 نصائح للاختيار الصحيح

وفيات
رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026