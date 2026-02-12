ما شروط الحصول على بدل التعطل عن العمل ؟

الخبير موسى الصبيحي

يشترط لاستفادة المؤمن عليه من بدل التعطل عن العمل ما يلي:

١) أن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل ( العاملون في القطاع العام غير مشمولين بهذا التأمين ).

٢) أن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن (36) اشتراكًا قبل تاريخ استحقاق بدل التعطل منها اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل (أي خلال العمل في منشأة بالقطاع الخاص).

٢) أن لا يكون قد بلغ سن الستين بالنسبة للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى.

٣) أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق عنه الصرف بعد ذلك.

علماً بأن صرف بدل التعطل يبدأ من بداية الشهر الذي يلي تقديم الطلب، ولا يتم صرف البدل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه.

وفيما يتعلق بمُدد صرف بدل التعطل فيُصرف البدل على النحو التالي:

– لمدة تصل إلى (3) أشهر إذا كانت اشتراكاته في الضمان تقل عن (180) اشتراكاً، حيث يحصل على (75%) من أجره الأخير المشمول بالضمان عن الشهر الأول، و (65%) عن الشهر الثاني، و (55%) عن الشهر الثالث.

– لمدة تصل إلى (6) أشهر إذا بلغت اشتراكاته (180) اشتراكاً فأكثر، بحيث يحصل على (75%) من أجره الخاضع للضمان عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث، و(45%) عن كل من الأشهر الرابع والخامس والسادس.

علماً بأن الحد الأعلى المحدد في القانون لبدل التعطل هو ( 500 ) دينار مربوطة بالتضخم السنوي، وقد وصل الحد الأعلى للعام 2025 إلى ( 612 ) ديناراً، وسيتم ربط هذا المبلغ بالتضخم لاحقاً خلال العام الحالي ليرتفع قليلاً.