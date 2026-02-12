السردية الأردنية… ضرورة وطنية

أ.د. مصطفى عيروط

في لحظة إقليمية شديدة الاضطراب، تتعرض فيها الدول لحروب روايات لا تقل خطورة عن الحروب العسكرية، تبرز السردية الأردنية كحاجة وطنية ملحّة، لا ترفًا فكريًا ولا شعارًا إعلاميًا. وقد جاء حديث سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، عن السرديه الاردنيه تأكيدًا واضحًا على هذه الحقيقة، حين شدد على أهمية امتلاك الأردن لروايته الواضحة، الصادقة، والمستندة إلى التاريخ والإنجاز والموقف الوطني الثابت.

فالسردية الأردنية هي قصة الدولة الأردنية: نشأتها، شرعيتها، دورها القومي وما قدمته وتقدمه لفلسطين والامه والقدس درتها والوصاية الهاشميه الرائحه على الاماكن المقدسه الاسلاميه والمسيحية ،و إنجازاتها، وتاريخ الاردن عبر العصور المختلفه ، بلغة عقلانية وموثقة، وكنز تاريخي تزرع وتعزز الثقة في الداخل، وبين الأجيال وتخاطب العالم بثبات واحترام. وهي أداة قويه أساسية في عصر الإعلام الرقمي والإعلام المجتمعي وقنوات التواصل الاجتماعي والهواتف الذكيه وفي مواجهة محاولات من البعض للتشويه، وبث الشائعات، ومحاولات النيل من الهوية الوطنية أو ضرب الثقة بالمؤسسات.

ودعوة سمو ولي العهد برأيي جاءت من إدراك عميق بأن معركة الوعي اليوم لا تقل خطورة عن معركة الأمن، وأن الشباب الأردني يحتاج إلى رواية وطنه من مصادرها الصحيحة، . فالسردية، في رأيي إطار جامع يحفظ الثوابت ويعزز الانتماء.والولاء المطلق للوطن وقيادتنا الهاشميه التاريخيه

و الجامعات الأردنية لها دور محوري في ترسيخ السردية الأردنية، من خلال:

مواد تدرس كالتربية الوطنية وتاريخ الأردن والعلوم العسكريه والثقافه الاسلاميه والقانون والإعلام

وربط مختلف التخصصات بالسياق الوطني

وتشجيع البحث العلمي المرتبط بتاريخ الدولة وتطورها

وتنظيم الندوات والحوارات الوطنية الهادفة

فالجامعة ليست مكانًا للتعليم فقط، بل مساحة لصناعة الوعي الوطني المسؤول.

ولا يمكن الحديث عن سردية وطنية دون البدء من المدرسة، عبر:

المناهج المدرسية التي تقدم التاريخ الأردني بعمق

والإذاعة المدرسية الصباحية كمنبر يومي لبناء القيم والانتماء

والأنشطة اللامنهجية، والرحلات، والمسابقات الوطنية

ودور المعلم القدوة،

والسردية الأردنية تحتاج إلى إعلام مهني واعٍ:

يشرح ولا يحرّض

يوثّق ولا يهوّل

يواجه الإشاعة بالمعلومة

يخاطب الشباب باقناع وقدوه ومعلومات و بلغة العصر لا بلغة البيانات الجافة

و بناء السردية الأردنية مسؤولية تشاركية في رأيي ، تتقدمها:

وزارة الثقافة في رعاية المحتوى الوطني

وزارة التربية والتعليم في المناهج والأنشطة

وزارة التعليم العالي من خلال الجامعات والكليات في توجيه البحث والبرامج الجامعية

وزارة الشباب في تمكين الشباب ليكونوا رواة وطنهم

وزارة الأوقاف في تعزيز قيم الانتماء والوسطية والوعي

ومؤسسات المجتمع المدني

والسردية الأردنية، ليست ردّ فعل مؤقت، بل مشروع وطني طويل الأمد، يبدأ من المدرسة، ويتعزز في الجامعة، ويحمله الإعلام، وتدعمه المؤسسات، ويؤمن به المواطن.

واقترح مادة في الجامعات بعنوان

“اعرف وطنك” ليست مادة نظريه بل عمليه في تنظيم رحلات ونشاطات وأبحاث عن الاردن ماضيا وحاضرا وتعزيز التفكير المستقبلي وتشجيع والتوجيه نحو التوجه العمل المنتج وانشاء المشاريع الصغيره و المتوسطه

واقترح أن تخصص خمس دقائق من كل محاضره في محاضرات الجامعات الوطنيه يتم فيها الحديث عن انجازات في الدوله ومن تاريخ الاردن العريق

فالأردن الذي صمد وبنى واستمر، والأردن القوي بقيادتنا الهاشميه والشعب الاردني والجيش العربي المصطفوي والأجهزة الامنيه يستحق أن تُروى قصته بصوت أبنائه، وبثقة الدولة، وبوعي المستقبل

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والأجهزة الامنيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين ولي العهد الأمين

للحديث بقيه

وهذه بلدنا وما بنخون عهودها.