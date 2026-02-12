بنك القاهرة عمان
على وقع التوتر مع إيران .. البنتاغون يُجهّز حاملة طائرات ثانية للانتشار بالشرق الأوسط

3 ساعات ago
على وقع التوتر مع إيران .. البنتاغون يُجهّز حاملة طائرات ثانية للانتشار بالشرق الأوسط

وطنا اليوم:علمت صحيفة وول ستريت جورنال -من ثلاثة مسؤولين أمريكيين- أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أصدرت أوامرها لحاملة طائرات ثانية بالاستعداد للانتشار في منطقة الشرق الأوسط، في إطار استعداد الجيش الأمريكي لهجوم محتمل على إيران.
وأشار أحد المصادر الثلاثة إلى أن أمرا رسميا بنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط قد يصدر خلال ساعات. وكان الرئيس دونالد ترمب قال الثلاثاء إنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، استعداداً لتدخل عسكري في حال فشلت المفاوضات مع إيران.
وأوضح المسؤولون المشار إليهم أن الرئيس ترمب لم يُصدر بعد أمرا رسميًا بنشر حاملة الطائرات الثانية، وأن الخطط قابلة للتغيير. وفي حال صدر ذلك الأمر فإن هذه الحاملة الجديدة ستنضم إلى حاملة الطائرات الأمريكية “يو أس أس أبراهام لينكولن” الموجودة بالفعل في المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن أحد مسؤولي وزارة الحرب أن البنتاغون يُجهّز حاملة الطائرات الأمريكية “يو أس أس جورج أتش دبليو بوش”، التي تُجري حاليا سلسلة من التدريبات قبالة سواحل ولاية فرجينيا (الساحل الشرقي الأميركي)، ويرجح أن يتم نشرها في الشرق الأوسط خلال أسبوعين.

تعزيزات عسكرية
ويشار إلى أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، فأرسلت حاملة الطائرات “يو أس أس أبراهام لينكولن” من بحر الصين الجنوبي، بالإضافة إلى سفن حربية إضافية وأنظمة دفاع جوي وأسراب مقاتلة.
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن نشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط سيمثّل المرة الأولى التي توجد فيها حاملتا طائرات أمريكيتان في المنطقة منذ نحو عام


