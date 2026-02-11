عمان الأهلية تشارك ببرنامج رحلة المشاعر المقدسة بالسعودية

وطنا اليوم:شارك الطالب إبراهيم عريقات من كلية العلوم الطبية المساندة – تخصص العلاج الطبيعي – رئيس نادي عون للعلاج الطبيعي، في برنامج رحلة المشاعر المقدسة، الذي نظمته وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، بمشاركة نخبة من شباب الدول العربية والإسلامية.

وجاءت مشاركة الطالب ضمن وفد وزارة الشباب الأردنية، في إطار تعزيز القيم الدينية والإنسانية وترسيخ مفاهيم الأخوة والتواصل الثقافي بين الشباب، حيث تضمن البرنامج زيارة المشاعر المقدسة والتعرف على تاريخها وأهميتها، إلى جانب برامج تثقيفية وتوعوية تسهم في بناء شخصية شبابية واعية ومعتدلة وقادرة على تمثيل أوطانها بصورة مشرّفة في المحافل الدولية.

كما اشتمل البرنامج على الاطلاع على منظومة إدارة المشاعر المقدسة، والتعرف على الجهود التنظيمية والخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج، إضافة إلى دراسة التجارب السعودية في إدارة الحشود والخدمات اللوجستية، وتعزيز الحوار والتواصل بين الشباب المشاركين، وتبادل الخبرات في مجالات العمل الشبابي والتطوعي والخدمي.

وأظهر الطالب إبراهيم عريقات تميزاً ملحوظاً خلال مشاركته من حيث الالتزام والانضباط والتفاعل الإيجابي مع الأنشطة والفعاليات المرافقة للبرنامج، بما عكس الصورة المشرّفة للشباب الأردني، وأسهم في تعزيز حضوره وتمثيله الإيجابي.

وفي ختام البرنامج، عبّر المشاركون عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية في تنظيم هذا البرنامج المميز، مؤكدين أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات التي تعزز التقارب بين شباب الأمة الإسلامية، وترسخ قيم التسامح والانتماء والمسؤولية