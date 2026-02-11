بنك القاهرة عمان
عمّان الأهلية تشارك بجلسة تعريفية حول منحة البرلمان الألماني

47 دقيقة ago
وطنا اليوم:شاركت كلية الآداب والعلوم في جامعة عمّان الأهلية في جلسة تعريفية حول منحة البرلمان الألماني الدولي (IPS)، نظّمتها السفارة الألمانية بالتعاون مع البرلمان الألماني، بحضور عدد من الأكاديميين والطلبة المهتمين بالبرامج الدولية.
ومثّل الكلية في الجلسة الأستاذة الدكتورة ريناتا العسلي رئيس قسم اللغات، والمحاضر حلا النصلة، إلى جانب طالبين من برنامج التخصص المزدوج في اللغتين الألمانية والإنجليزية، حيث اطّلع المشاركون على شروط المنحة وآلية التقديم ومتطلباتها الأكاديمية، إضافة إلى طبيعة البرنامج والفرص التي يتيحها للطلبة الدوليين للاطلاع على التجربة البرلمانية الألمانية عن قرب.
وتأتي هذه المشاركة في إطار اهتمام الجامعة بتوسيع آفاق طلبتها وتعزيز حضورهم في البرامج الأكاديمية الدولية، بما يسهم في صقل خبراتهم المعرفية والثقافية، ويدعم انخراطهم في تجارب نوعية تعزز التبادل الأكاديمي والتواصل الحضاري.
وأكدت الجامعة استمرارها في دعم المبادرات التي تفتح أمام طلبتها فرصًا تعليمية متميزة على المستوى الدولي، لا سيما تلك التي تعزز تعلّم اللغات الأجنبية وتُرسّخ الشراكات الأكاديمية مع المؤسسات العالمية.


