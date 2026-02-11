بنك القاهرة عمان
فريق جامعة البترا يبلغ نصف نهائي بطولة “القائد” لكرة القدم بعد فوزه على اليرموك

ساعتين ago
وطنا اليوم:تأهّل فريق جامعة البترا لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من بطولة “القائد” للجامعات الأردنية، المقامة في مدينة العقبة، عقب فوزه على فريق جامعة اليرموك بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، بعد التمديد إلى الأشواط الإضافية.
ويواجه فريق الجامعة في الدور نصف النهائي، يوم غدٍ الخميس، نظيره فريق الجامعة الهاشمية، حيث يتطلع إلى خطف بطاقة العبور إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب.
ويسعى فريق جامعة البترا، بقيادة المدرب الوطني الكابتن حاتم عقل والمدرب إبراهيم أبو ناب، إلى تحقيق اللقب هذا العام، متسلحًا بخبرة الوصول إلى منصات التتويج، بعد أن حقق المركز الثاني في النسخة الماضية من البطولة ذاتها.
يُذكر أن الفريق تصدّر مجموعته في الدور الأول، بعد فوزه على جامعة العلوم الإسلامية وتعادله مع الجامعة الأردنية، ليواصل مسيرته في البطولة التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية.


