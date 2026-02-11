بنك القاهرة عمان
القبول الموحد : بدء التقديم لكليات المجتمع الرسمية حتى السبت

ساعة واحدة ago
القبول الموحد : بدء التقديم لكليات المجتمع الرسمية حتى السبت

وطنا اليوم:تبدأ عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في كليات الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط للدورة التكميلية 2025-2026 اعتباراً من الأربعاء وحتى الساعة 12 ليلاً من يوم السبت الموافق 14-2-2026، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo) رابط مرحلة الدبلوم المتوسط،
وأوضحت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن الطالب الأردني الناجح في شهادة الثانوية العامة الأردنية للدورة التكميلية 2025-2026 فقط (الحاصل على معدل 50% فأكثر فقط) يقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني أعلاه وتقديم طلب الالتحاق في الكلية التقنية التابعة لجامعة آل البيت، والكليات الجامعية المتوسطة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وكلية الطفيلة التقنية المتوسطة التابعة لجامعة الطفيلة التقنية، وتخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية، وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية/الموقر، ثم يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق والبالغ قيمته (10) عشرة دنانير أردنية بعد تعبئة طلب الالتحاق وذلك باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.


