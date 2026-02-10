بنك القاهرة عمان
فارس حباشنه يكتب..حين تتحول الزيارة الوزارية إلى مرور عابر

3 ساعات ago
فارس حباشنه يكتب..حين تتحول الزيارة الوزارية إلى مرور عابر

الصحفي  فارس حباشنة نشر على صفحته في الفيسبوك البوست التالي.. ..جاء في الاخبار أن رئيس الحكومة و الفريق الوزاري زار الكرك اليوم .

الاجتماع الوزاري عقد في مبنى المحافظة ،و الرئيس و الوزراء بعد الاجتماع حملوا أنفسهم الى عمان ، و طبعا ، الرئيس و الوزراء عادوا من طريق الصحراوي .و كنت أتمنى أن يمر موكب الرئيس و الوزراء من طريق الموجب .

و يطلع على سوء و ترديء البنى التحتية لطريق الموجب الذي إنهار في الشتوة الأخيرة، و أن يزور الرئيس المدينة الصناعية ،

و يعاين كيف تم تهريب المصانع و الاستثمارات ، و ماذا تبقى من صناعية الكرك !

و أن يزور مركز مدينة الكرك ” القصبة ” التي فرغت من الدوائر الحكومية و البنوك ، و المؤسسات التجارية، و تحولت القصبة الى مدينة اشباح ،و السياحة قي المدينة شبه معدومة، و المشاريع السياحية تقاوم الانهيار .

و أزمة قلعة الكرك ليست محصورة بالسور الذي إنهار بسبب الشتوة الأخيرة.

بل ، أن مشروع البركة و هياكل القلعة الاثرية مهددة بالانهيار بفعل العبث و القرارات الارتجالية بالترميم .

و لو أن الرئيس و فريقه الوزاري زاروا حمامات وادي بن حماد .

و اطلع دولته على طريق وادي بن حماد الذي وعدت الحكومة بإنجازه من أيام حكومة العبقري عمر الرزاز .

و حتى اللحظة ، ما زال الطريق قيد الدراسة و الاستشارة في غرف مهندسي وزارات عمان .

و في وادي بن حماد ، كيف إجهض مشروع تطوير و تأهيل خدمة الحمامات ؟!

في الكرك. و المحافظات الزيارة يجب أن تكون ميدانية .

و القرار الحكومي التنموي و الخدماتي لا يؤخذ من الغرف و المكاتب المكيفة و المظللة .

كنت أتمنى أن أشاهد دولة الرئيس واقفا على رأس الموجب و وادي بن حماد .

 


