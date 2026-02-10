بنك القاهرة عمان
فريق جامعة البترا لكرة القدم يتصدر مجموعته في بطولة “القائد” بالعقبة

4 ساعات ago
وطنا اليوم:تأهل فريق جامعة البترا لكرة القدم إلى الدور الثاني من بطولة “القائد” للجامعات الأردنية المقامة في مدينة العقبة، بعد أن تصدر مجموعته في المنافسات.
حسم الفريق تأهله بعد فوزه على جامعة العلوم الإسلامية بنتيجة (4–3)، وتعادله مع الجامعة الأردنية بنتيجة (2–2).
يقود الفريق فنيا المدرب الوطني، الكابتن حاتم عقل، والمدرب إبراهيم أبو ناب. ضمت تشكيلة الفريق اللاعبين: خالد زكريا، ومحيسن أبو جبلة، ومالك علان، وصلاح الفراش، وعبد الله كزكز، وصهيب راتب، وعبد الله طنوس، وعبد الرحمن العزة، وعلاء الجوهري، وحسن نعناعة.
تشهد البطولة مشاركة خمس وعشرين جامعة حكومية وخاصة، وتستمر منافساتها حتى يوم الخميس الثاني عشر من شباط الحالي.


