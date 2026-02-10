طبيب سعودي يحذر الشباب من السويكة : علبة واحدة تعادل 60 سيجارة

وطنا اليوم:حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر الشباب من تعاطي مادة “السويكة”، مبيناً أنها تُعد من الأسباب المثبتة علمياً للإصابة بجلطات القلب، وتفوق في خطورتها السجائر التقليدية بمراحل.

وأوضح الدكتور النمر أن “السويكة” عبارة عن تبغ مطحون يُخلط ببيكربونات الصوديوم والرماد ويوضع في الفم، مشيراً إلى أن خطورتها تكمن في أن امتصاص النيكوتين منها يكون أعلى ويستمر لفترة أطول مقارنة بالتدخين العادي.

وكشف عن رقم وصفه بالصادم لمستخدمي هذه المادة، مبيناً أن علبة واحدة من تبغ الفم قد تحتوي على كمية نيكوتين تعادل ما يوجد في نحو 60 سيجارة، أي ما يقارب 140–150 ملجم من النيكوتين.

واستعرض الدكتور النمر خمسة تأثيرات خطيرة ومباشرة لمادة “السويكة” على عضلة القلب، تشمل:

ارتفاع ضغط الدم.

تسارع نبضات القلب.

زيادة لزوجة الدم وحدوث التخثر.

تضيق الشرايين.

رفع احتمالية الإصابة بالذبحة والجلطة القلبية