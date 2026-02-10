بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

طبيب سعودي يحذر الشباب من السويكة : علبة واحدة تعادل 60 سيجارة

ساعة واحدة ago
طبيب سعودي يحذر الشباب من السويكة : علبة واحدة تعادل 60 سيجارة

وطنا اليوم:حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر الشباب من تعاطي مادة “السويكة”، مبيناً أنها تُعد من الأسباب المثبتة علمياً للإصابة بجلطات القلب، وتفوق في خطورتها السجائر التقليدية بمراحل.
وأوضح الدكتور النمر أن “السويكة” عبارة عن تبغ مطحون يُخلط ببيكربونات الصوديوم والرماد ويوضع في الفم، مشيراً إلى أن خطورتها تكمن في أن امتصاص النيكوتين منها يكون أعلى ويستمر لفترة أطول مقارنة بالتدخين العادي.
وكشف عن رقم وصفه بالصادم لمستخدمي هذه المادة، مبيناً أن علبة واحدة من تبغ الفم قد تحتوي على كمية نيكوتين تعادل ما يوجد في نحو 60 سيجارة، أي ما يقارب 140–150 ملجم من النيكوتين.
واستعرض الدكتور النمر خمسة تأثيرات خطيرة ومباشرة لمادة “السويكة” على عضلة القلب، تشمل:

ارتفاع ضغط الدم.
تسارع نبضات القلب.
زيادة لزوجة الدم وحدوث التخثر.
تضيق الشرايين.
رفع احتمالية الإصابة بالذبحة والجلطة القلبية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:01

حسان: 85% الإنجاز بمشاريع التزمنا بها ضمن الرؤية التنموية للكرك

12:50

قائمة الرواتب في باريس سان جرمان.. حكيمي في المركز الثالث

12:40

هل العطلة الصيفية ضرورة؟؟

12:26

التربية تعلن عن فتح باب التقديم لوظائف المعلمين للعام الدراسي 2026/2027 – رابط

12:24

نقابة الصحفيين تنظم دورة “الكتابة الابداعية والرقمية والبودكاست في العقبه

12:18

قرار بإزالة ميدان الثقافة باربد واستبداله بإشارة ذكية

11:59

عطية يدعو لإعادة النظر في أسس دعم التعرفة الكهربائية واستحداث تعرفة موسمية عادلة

11:57

رئيس جامعة فيلادلفيا يشارك في افتتاح بطولة القائد للجامعات الأردنية في العقبة

11:42

اجتماع طارئ للجامعة العربية الأربعاء بشأن القرارات الإسرائيلية في فلسطين

11:33

مدفع رمضان يعود إلى تل إربد بعد 19 عاما من الغياب

11:29

غرفة تجارة عمان علامة فارقة في الاقتصاد الوطني ومنارة للعمل التجاري

11:24

صناعة عمان تنفذ ورشة توعوية متخصصة حول التصدير

وفيات
وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسامكامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء الشّعلان في ذمّة الله تعالى