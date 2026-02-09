رئيس جامعة البترا يدعو إلى برامج تعليمية مرنة وتحديد ميول الطلبة مبكرًا

وطنا اليوم:شارك رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، في جلسة حوارية ضمن أعمال الملتقى التعليمي الخامس، الذي رعى انطلاقه رئيس الوزراء الأسبق، الأستاذ الدكتور عدنان بدران.

وأكد عبد الرحيم أهمية تطوير برامج تعليمية جامعية مرنة ومتعددة المسارات، بما يستجيب للتحولات التكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن تحسين تكاملية التعليم يبدأ من تحديد ميول الأطفال في سن مبكرة، مستشهدًا بالتجربة اليابانية في توجيه الطلبة نحو المسارات الأكاديمية والمهنية التي تتناسب مع قدراتهم.

وأوضح أن المدارس تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال تشكيل لجان مختصة لتحديد ميول الطلبة، وإطلاعهم على إيجابيات وتحديات التخصصات المختلفة. كما نوّه بتحديث وزارة التربية والتعليم لمسارات التعليم، ولا سيما في الصفين العاشر والأول الثانوي، بهدف تخفيف الضغط عن الطلبة وتوجيههم نحو مسارات التعليم المستقبلية.

ونظّمت مؤسسة الياسمين الملتقى تحت عنوان: “تكامل التعليم الأكاديمي والمهني والتقني في الأردن”. وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، الدكتور عمر الزيود، إن الملتقى يشكّل منصة حوار وطنية لردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي والمهني، وتعزيز فرص التشغيل، وتمكين الشباب.

وشهد الملتقى مشاركة وزراء سابقين، ورؤساء جامعات، وخبراء في الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات التدريب المهني وصناديق التمويل والتنمية.