كل الشكر إلى لجنة ازالة الشيوع / أراضي شمال عمان برئاسة الأستاذة غادة ابو رحمة

وطنا اليوم:ذلك انه ومنذ شهر 7 / 2025 وانا اسمع وارى من خلال ترددي على جلسات العديد من القضايا المنظورة امام اللجنة والموكل بها أساتذة محامين نجلهم ونحترمهم وكيفة اتخاذ اللجنه للقرارات بحكمة وبما يتوافق واحكام القانون والنظام وبما يحقق المصلحه العامه والخاصه للأطراف المتنازعين سيما اولائك الذين ليست لديم دراية بأحكام القانون من حيث توضيح لهم الإجراءات القانونيه للمحافظه على عقاراتهم وهنا اود ان اذكر ما حصل بحضوري عندما أصر احد الأطراف في احدى الجلسات على بيع العقار وبالتالي إلحاق الضرر في خمس او أربع عائلات إلا انه كان قرار رئيسة اللجنه بغاية الحكمة حيث راعت مصلحة جميع الأطراف بحيث اصبح الجميع ربحان بما يتوافق مع القانون والنظام بما فيهم مصلحة الطرف الذي أصر على البيع وبهذا القرار حافظت رئيسة اللجنة على ملكية العقار ليبقى في تلك العائلة وارث لها ، هذا بالإضافة إلى الآلية المتبعة في ضبط الجلسات ومناقشة الخبراء وبما ينعكس ايجابا على سمعة دائرة الأراضي والمساحة

المحامي الدكتور سعد البشير