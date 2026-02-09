صيدلة عمان الاهلية تشارك بمنتدى تخصصات الصيدلة الحديثة لشباب صيادلة الأردن

وطنا اليوم:شاركت كلية الصيدلة بجامعة عمان الاهلية ممثلة بعميد الكلية الدكتورة أروى الخطيب في قعاليات المنتدى الثاني لتخصصات الصيدلة الحديثة لشباب صيادلة الأردن، والذي أُقيم على مدار ثلاثة أيام في العاصمة عمّان تحت رعاية معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، وبمشاركة واسعة من طلبة وخريجي الصيدلة من مختلف الجامعات الأردنية، إلى جانب أكاديميين وخبراء وممثلين عن وزارة الصحة ونقابة الصيادلة الأردنيين، وبحضور فاعل للقطاع الخاص كشريك استراتيجي في تطوير القطاع الصيدلاني.

وقد اختُتمت فعاليات المنتدى بجملة من التوصيات الاستراتيجية التي عكست وعيًا مهنيًا متقدمًا لدى شباب الصيادلة وحرصهم على الإسهام الفاعل في تطوير القطاع الدوائي في المملكة.

حيث دعا المشاركون إلى تشكيل لجنة وطنية أو مجلس استشاري متخصص لتفعيل تخصصات الصيدلة الحديثة، يضم ممثلين عن وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والجامعات والجهات ذات العلاقة، مؤكدين أهمية تسريع اعتماد التخصصات الصيدلانية في المسارات الأكاديمية والسريرية، ووضع أطر مهنية واضحة للتدرج التخصصي وفق معايير علمية معتمدة.

كما شدد المنتدى على ضرورة تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ودعم المبادرات الطلابية والجمعيات الشبابية داخل الجامعات، وإشراكهم في دوائر الحوار وصناعة القرار، إلى جانب الدعوة إلى استحداث دبلومات مهنية متخصصة في مجالات الصيدلة الحديثة بالشراكة بين الجامعات ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة والقطاع الخاص.

وأكد رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للصيادلة (FIP) – الشرق الأوسط الدكتور وائل علي أن شباب الصيادلة في الأردن يمتلكون الوعي والطموح ليكونوا شركاء حقيقيين في تطوير المنظومة الصحية، مشددًا على أن تفعيل التخصصات الحديثة يتطلب شراكة مؤسسية قائمة على أطر تنظيمية واضحة ومستدامة.

من جهته، أوضح نائب نقيب الصيادلة الأردنيين الدكتور وصفي النوافلة أن النقابة بدأت بخطوات عملية لدعم تطبيق التخصصات الصيدلانية الحديثة، انطلاقًا من قناعتها بأن تطوير المهنة ضرورة وطنية تنعكس مباشرة على جودة الرعاية الصحية.

بدورها، أكدت عميد كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية الدكتورة أروى الخطيب أن المنتدى يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، ويعزز أهمية الشراكة مع القطاعين العام والخاص لتطوير برامج مهنية حديثة تواكب المعايير العالمية.

وفي ختام المنتدى، شدد المشاركون على أهمية الانتقال من مرحلة التوصيات إلى مرحلة التطبيق العملي، بما يسهم في بناء رؤية وطنية واضحة لمستقبل الصيدلة الحديثة في الأردن، وتعزيز دور الصيادلة في المنظومة الصحية.