لماذا تختار جامعة البلقاء التطبيقية لتدريس ابناءنا؟ (١)

أ.د. مصطفى عيروط

” جامعة الوطن ” “جامعة البلقاء التطبيقيه ” تضم للان الان ٢٥ كليه منها ١٣ كليه في محافظات المملكه””كلية اربد الجامعيه -كلية الحصن الجامعيه -كلية عجلون الجامعيه -كلية الزرقاء الجامعيه -كلية الهندسة التكنولوجيه -البوليتيكنك-كلية عمان الجامعيه -كلية الكرك الجامعيه -كلية معان الجامعيه -كلية الشوبك الجامعيه -كلية العقبة الجامعيه -كلية السلط الجامعيه -كلية الأميرة رحمه الجامعيه -كلية جرش التقنيه وسيتم إنشاء كلية في مادبا و١٢ كليه في مركز الجامعه في السلط تخرج منها حوالي ٢٤٠٠٠٠طالب وطالبه ويدرس فيها الان حوالي ٦٥ الف طالب وطالبه في ١١٥تخصص بكالوريوس و١٦٥تخصص دبلوم يدرسهم (اكبر جامعه حكوميه وخاصه في الاردن) ١٥٩٠عضو هيئة تدريس وفي الجامعه ٢٢٠٠ موظف اداري وبعد إعلان نتائج الثانويه العامه التكميليه ومن يتجول مثلي ويلتقي مع مختلف الفعاليات الاقتصاديه والاجتماعيه ومدى فعالية التوجه نحو التعليم التطبيقي والتعليم التطبيقي المهني يراود من التقي معهم

سؤال مشروع لماذا تختار جامعة البلقاء التطبيقية للدراسه فيها ؟ في ظل ما يشهده التعليم العالي من تحديات مالية وأكاديمية، وما يرافقه من قلق مجتمعي حول فرص التشغيل والاستقرار الوظيفي،؟

والإجابة مني بشكل مهني وموضوعي لا تأتي من باب الانحياز، بل من قراءة واقعية لتجربة جامعية وطنية أثبتت نجاحها أكاديميًا وإداريًا وماليًا

.

فهي جامعة لكل الوطن لا لمدينة واحدة

وتميّزت جامعة البلقاء التطبيقية بانتشار كلياتها في مختلف محافظات المملكة، من الشمال إلى الوسط والجنوب، لتكون جامعة الوطن بحق، تسهم في تحقيق العدالة التعليمية، وتربط التعليم بحاجات القطاعات الوطنيه و المحلية، وتدعم التنمية الشاملة بعيدًا عن المركزية.

وذلك في تخصصات مدروسة ومقبولة اجتماعيًا ومن يتابع تخصصات الجامعه على موقعها الإلكتروني يجد ذلك

فانتهجت إدارة الجامعة سياسة واضحة في طرح تخصصات مقبولة اجتماعيًا ومطلوبة في سوق العمل، وابتعدت عن التوسع غير المدروس في تخصصات مشبعة. كما أدخلت تخصصات مهنية وتقنية تطبيقية حديثة تواكب التطور التكنولوجي وتخدم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

فأعادت جامعة البلقاء التطبيقية الاعتبار للتعليم التطبيقي وبرامج الدبلوم المتوسط، باعتباره مسارًا إنتاجيًا لا يقل أهمية عن البكالوريوس، بل يتفوق عليه في كثير من الأحيان من حيث نسب التشغيل العالية وسرعة الاندماج في سوق العمل، وهو ما تؤكده التجربة والواقع ومن خلال تجربتي في كليتي اربد الجامعيه والزرقاء الجامعيه .وفي كليات الجامعه المختلفه

ولقد اكتسب خريجو جامعة البلقاء التطبيقيه سمعة طيبة لدى مؤسسات القطاعين العام والخاص، نتيجة ما يمتلكونه من مهارات عملية حقيقية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على نسب تشغيلهم، خصوصًا في التخصصات التطبيقية والمهنية.

وإدارة الجامعه يمكن وصفها بأنها إدارة جامعية حصيفة وغير مؤذية

لانه لا يمكن الحديث عن نجاح أي جامعة بما فيها جامعة البلقاء التطبيقية دون التوقف عند الإدارة الجامعية الحصيفة، التي اتسمت إدارة جامعة البلقاء التطبيقيه بالرشد والاتزان، وابتعدت عن القرارات المؤذية في نظر أسرتها والمجتمعات المحليه ، واعتمدت نهج التخطيط المالي والإداري السليم، بما حافظ على استقرار الجامعة وسمعتها.واليوم استمعت إلى هذا الكلام بفعاليه مجتمعيه زرتها و تسكن في لواء عين الباشا وغيرها من فعاليات صناعيه واقتصادية مؤثره التقيتها

وقد نجحت الجامعة اليوم في الوصول إلى مرحلة متقدمة من الاعتماد على الذات ماليًا، وهو إنجاز مهم في واقع الجامعات الحكومية. فأصبحت قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، حيث تُصرف الرواتب بانتظام قبل نهاية كل شهر، كما تُصرف مستحقات نهاية الخدمة والادخار دون تأخير، وهو ما يعكس إدارة جامعيه حصيفه و مالية مسؤولة تحترم العاملين فيها

ومن خلال عملي عميدًا لكلية إربد الجامعية وكلية الزرقاء الجامعية، لمست بشكل مباشر الإقبال المتزايد على الدراسة في كليات جامعة البلقاء التطبيقية، خاصة في برامج الدبلوم التطبيقي، وهو إقبال نابع من ثقة الطلبة وأولياء الأمور بسمعة الجامعة، واستقرارها الإداري والمالي، وقدرة الهيئة التدريسية والاداريه وفرص التشغيل الحقيقية لخريجيها. ولهذا فهناك جامعات عامه وخاصه افتتحت كليات التدريس الدبلوم التقني المهني في تخصصات مختلفه ولهذا فاقترح إلغاء إخضاع القبول في الدبلوم في الجامعات الحكوميه للقبول الموحد

ولهذا فما اسمعه من الميدان من فعاليات مؤثره كما اليوم وفي مختلف أنحاء الوطن قولهم

تختار جامعة البلقاء التطبيقية نظرا لتواجدها في جميع المحافظات وفيها ١٦٥تخصص ونسب تشغيل عاليه خاصة فهي جامعة المهارة لا الشهادة فقط، . فهي نموذج وطني ناجح لجامعة قادرة على التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ، والاعتماد على الذات، وخدمة الوطن بصدق ومسؤولية

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والأجهزة الامنيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين

للحديث بقيه