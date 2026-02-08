إعلان القوائم النهائية للمرشحين للاستفادة من المنح والقروض

وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأحد، القوائم النهائية لأسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للطلبة الدارسين ضمن البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمستويي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي الحالي 2025-2026.

وبين الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل نصية بنتائج الترشيح للطلبة على أرقام الهواتف الخلوية المخزنة في طلباتهم، ثم سيتم فتح الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات ليتمكن الطلبة من الاطلاع على النتائج المعلنة بكل شفافية.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه الحكومة، خلال رعايته إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) في دار رئاسة الوزراء، بزيادة المخصصات المالية المرصودة لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي في موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف زيادة عدد الطلبة والطالبات المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2025-2026.

وقرر مجلس الوزراء سابقاً تخصيص عوائد بيع كافة أرقام اللوحات المميزة، التي تباع بالمزاد العلني عبر إدارة ترخيص السائقين والمركبات، لدعم صندوق دعم الطالب الجامعي، بهدف تعزيز الشفافية وتوسيع شريحة الطلبة المستفيدين.

وقال الخطيب، إن 47 لواءً من أصل 56 لواءً من ألوية المملكة شمل جميع الطلبة فيها في درجة الدبلوم المتوسط بالمنح والقروض بنسبة 100 بالمئة، في حين أن 46 لواءً من أصل 56 لواءً شمل جميع الطلبة فيها في درجة البكالوريوس بالمنح والقروض بنسبة 100 بالمئة.

وأضاف أن 11982 طالباً وطالبة انطبقت عليهم شروط الاستفادة من صندوق دعم الطالب الجامعي، وهم مستفيدون من صندوق المعونة الوطنية، وتم شمولهم بالمنح والقروض بنسبة 100 بالمئة، إضافةً إلى 7661 طالباً وطالبة انطبقت عليهم شروط الاستفادة من صندوق دعم الطالب الجامعي، وهم مستفيدون من المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين ولم يحصلوا عليها سابقاً، وتم شمولهم بالمنح والقروض بنسبة 100 بالمئة.

وأشار إلى أن جميع طلبة الشمال والوسط بمستوى السنة الأولى والدارسين في جامعات الجنوب، الذين انطبقت عليهم شروط الاستفادة، قد تم ترشيحهم للحصول على منح كاملة بنسبة 100 بالمئة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن بذلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أقصى درجات العناية في دراسة ومعالجة جميع الاعتراضات الإلكترونية المقدمة من الطلبة للوصول إلى أعلى مستويات الدقة والعدالة. ويمكن للطلبة الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على النتائج من خلال الرابط: (www.dsamohe.gov.jo).

ولحرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير الشفافية، يمكن لكل طالب الاطلاع على بياناته ومعلوماته، والنقاط التي تم احتسابها له، إضافةً إلى أسماء ونقاط الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه المنح والقروض في اللواء الذي ينافس فيه الطالب، علماً بأن هذه النتائج نهائية ولن تستقبل الوزارة أي اعتراضات عليها، حيث تم فتح باب الاعتراضات سابقاً.

وأكدت الوزارة أن الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، عليهم القيام بإجراءات محددة من خلال الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه لاستكمال وتثبيت حصولهم على هذه المنح والقروض، وذلك اعتباراً من تاريخ 15-2-2026، وبخلاف ذلك يعتبر الطالب مستنكفاً عن المنحة أو القرض.