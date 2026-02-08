بنك القاهرة عمان
جامعة فيلادلفيا تشارك في الملتقى التعليمي الخامس لتعزيز تكامل التعليم الأكاديمي والمهني والتقني

ساعتين ago
وطنا اليوم:تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ الدكتور عدنان بدران، شاركت جامعة فيلادلفيا، مؤخرًا، في أعمال الملتقى التعليمي الخامس للتربية والتعليم والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات، الذي نظمته مؤسسة الياسمين لعقد الدورات التدريبية بعنوان «تكامل التعليم الأكاديمي والمهني والتقني في الأردن»، بمشاركة وطنية واسعة ضمّت خبراء وأكاديميين ومسؤولين وصنّاع قرار وممثلين عن القطاعين العام والخاص
وجاءت مشاركة الجامعة تجسيدًا لالتزامها بتعزيز التعليم التطبيقي، وربط البرامج الأكاديمية بالمسارات المهنية والتقنية، بما يدعم تطوير الكفاءات العملية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل
وأكدت جامعة فيلادلفيا، خلال مشاركتها، أهمية التكامل بين التعليم الأكاديمي والتقني والمهني، وضرورة تطوير المناهج بما يعزز الجانب العملي والتطبيقي، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الطلبة للانتقال بين المسارات التعليمية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل والاستجابة لمتطلبات التنمية الوطنية


