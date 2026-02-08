بنك القاهرة عمان
رئيس جامعة البترا يلتقي وفد الجامعة الرياضي قبيل توجهه إلى العقبة

3 ساعات ago
وطنا اليوم:التقى رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وفد الجامعة الرياضي قبيل انطلاق مشاركته في الدورة الرياضية الشتوية التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية في مدينة العقبة.
وأكد عبد الرحيم التزام الجامعة بتسخير إمكاناتها لدعم الطلبة الرياضيين وضمان مشاركة مشرفة، مضيفًا أن المشاركة في الدورة تأتي احتفاءً بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، وتعكس روح التميز والانتماء لدى الطلبة.
وغادر الوفد الرياضي صباح الأحد إلى مدينة العقبة، ويضم سبعة عشر طالبًا وطالبة، إلى جانب مشرفي قسم النشاط الرياضي. ويشارك الوفد في منافسات بطولات كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة الشاطئية.
وأشاد عميد شؤون الطلبة، الأستاذ الدكتور إياد الملاح، بالدعم المتواصل من إدارة الجامعة للأنشطة الرياضية، مبيّنًا أن الانخراط في الفعاليات اللامنهجية يترك أثرًا إيجابيًا في بناء شخصية الطالب المتكاملة.


