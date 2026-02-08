أسرة جامعة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة الذكرى 27 لتسلّم جلالة الملك سلطاته الدستورية

وطنا اليوم:رئيس مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية دولة عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس، ورئيس هيئة المديرين الدكتورماهر الحوراني وأعضاء الهيئة ، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وطلبة الجامعة يتقدمون بأسمى آيات التهاني والتبريكات من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ، بمناسبة مرور 27 عاماً على تسلمه سلطاته الدستورية ، سائلين الله عز وجل أن يمد بعمر جلالته وأن يحفظه ذخراً للوطن والأمة، وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير.