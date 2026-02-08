بنك القاهرة عمان
أسرة جامعة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة الذكرى 27 لتسلّم جلالة الملك سلطاته الدستورية

30 دقيقة ago
أسرة جامعة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة الذكرى 27 لتسلّم جلالة الملك سلطاته الدستورية

وطنا اليوم:رئيس مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية دولة عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس، ورئيس هيئة المديرين الدكتورماهر الحوراني وأعضاء الهيئة ، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وطلبة الجامعة يتقدمون بأسمى آيات التهاني والتبريكات من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ، بمناسبة مرور 27 عاماً على تسلمه سلطاته الدستورية ، سائلين الله عز وجل أن يمد بعمر جلالته وأن يحفظه ذخراً للوطن والأمة، وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير.


