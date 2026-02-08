بنك القاهرة عمان
وفد من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية يزور جامعة فيلادلفيا لبحث توسيع التعاون الأكاديمي والثقافي

31 دقيقة ago
وطنا اليوم:استقبلت جامعة فيلادلفيا وفدًا أكاديميًا رفيع المستوى من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، ضمّ مدير قسم الدراسات السياسية ورئيس مركز دراسات التنمية والحوكمة في الشرق الأوسط بمعهد دراسات غرب آسيا وإفريقيا، البروفيسور تانغ تشي تشاو، والباحثين المساعدين تشي تشيانغ فَي وليو شُويِه جِي، إضافة إلى وانغ ليشين من معهد القضايا الدولية التابع لأكاديمية شانغهاي للعلوم الاجتماعية.
وعُقد خلال الزيارة لقاء بحث آفاق توسيع التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين، بحضور المديرة الأردنية لمعهد كونفوشيوس الدكتورة ديما الملاحمة، والمدير الصيني للمعهد الدكتور دينغ هاي بين، حيث قدّم البروفيسور تانغ تشي تشاو عرضًا تعريفياً حول الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية وأنشطتها، مستعرضًا أهداف الزيارة، ومؤكدًا اهتمام الأكاديمية بتعزيز التعاون البحثي المشترك في عدد من المجالات العلمية.
وناقش الجانبان مجالات التعاون القائمة بين جامعة فيلادلفيا والجامعات الصينية، والدور الذي يضطلع به معهد كونفوشيوس في دعم التبادل الثقافي والتعليمي، إضافة إلى إمكانيات تطوير التعاون المستقبلي بما يخدم المصالح الأكاديمية المشتركة.
من جانبه، ثمّن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح هذه الزيارة، مؤكدًا أهميتها في توسيع الشراكات العلمية مع المؤسسات البحثية الصينية، ودعم جامعة فيلادلفيا للمشاريع البحثية المشتركة التي تسهم في تطوير البحث العلمي وتعزيز التبادل الأكاديمي بين البلدين.
وفي ختام الزيارة، قام الوفد بجولة شملت مختبر اللغة الصينية في معهد كونفوشيوس و«قرية الصداقة الصينية–الأردنية»، وعددًا من القاعات والمرافق الإدارية، واطّلع على توظيف التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية، ومركز عقد اختبارات الكفاءة اللغوية الصينية (HSK) عبر الإنترنت، كما جرى تبادل وجهات النظر حول سبل الارتقاء بالتعاون المستقبلي.


