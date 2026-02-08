( 1400 ) غرفة فندقية لمحفظة الضمان السياحية؛ متى تحقق متوسط العائد العالمي 12%.؟

الخبير موسى الصبيحي

أعلمني معالي رئيس صندوق استثمار أموال الضمان د. عزالدين كناكرية، مشكوراً، أن المنشآت السياحية التي يمتلكها الضمان والتي كانت متعثرة ومعطلة لسنوات، عادت جميعها للعمل والتشغيل، ومنها فندق عمان برادايس، وفندق كراون بلازا البتراء، والاستراحات السياحية في الكرك والأزرق وزي وغيرها وعددها ( 6 ) استراحات حيث تم تضمينها وأصبحت فاعلة، وأنه تم استلام فندق (مأدبا إن) من الجهة التي تضمّنته والمهجور والمغلق من سنوات وتم طرحه من جديد للاستثمار أو البيع.

تشرف الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للضمان على عدد من الفنادق ذات فئات الخمس والأربع والثلاث نجوم، التي تُدار بعضها بموجب عقود إدارة وتشغيل وبعضها الآخر بموجب عقود تأجير أو استثمار محددة المدة، حيث تدار مجموعة الفنادق ذات التصنيف خمس نجوم من قبل أحد اكبر الشركات العالمية في مجال الإدارة والتشغيل وهي مجموعة شركات “إنتركونتيننتال العالمية” وهذه الفنادق هي: فندق “كراون بلازا” عمّان ويتكون من 279 غرفة فندقية ومجموعة من المطاعم والمرافق المتنوعة، وفندق “كراون بلازا” البترا ويتكون من 147 غرفة فندقية ( تم افتتاحه وإعادة تشغيله مؤخّراً بعد إغلاق استمر 14 سنة)، وفندق “كراون بلازا” البحر الميت ويتكون من 420 غرفة فندقية ومجموعة من المطاعم والمرافق المتنوعة، وفندق “هوليدي ان” البحر الميت ويتكون من 202 غرفة فندقية ومجموعة من المطاعم والمرافق المتنوعة، وفندق “إنتركونتيننتال” العقبة ويتكون من 264 غرفة. أما الفنادق ذات تصنيف الأربع نجوم فهي فندق وإستراحة “بيت الضيافة” البترا ( Guest House ) ويتكون من 72 غرفة وشاليه فندقي، ويدار هذا الفندق من قبل مجموعة شركات “إنتركونتيننتال” العالمية ضمن إدارتها لفندق “كراون بلازا” البترا. كما تشرف الشركة الوطنية للتنمية السياحية على مجموعة من الاستراحات السياحية الموزعة على مختلف محافظات المملكة والتي يقوم بإدارتها مستثمرون محليون.

استثمارات الضمان السياحية المذكورة وفّرت ما يزيد على ( 1300 ) فرصة عمل مباشرة حتى الآن.

نأمل في ضوء هذه الأخبار السارّة أن تُطوَى صفحة خسائر المحفظة السياحية أو أرباحها الصفرية التي استمرّت لسنوات، وأن نسمع بانها بدأت تحقق أرباحاً مجزية من الآن وصاعد إن شاء الله تقترب من متوسط العائد على استثمار الفنادق عالمياً البالغ (12%)، فمؤسسة الضمان اليوم أحوج ما تكون إلى استثمار ناجع لأموالها لضمان استدامة نظامها التأميني مالياً واجتماعياً.