بنك القاهرة عمان
الأردنيين ويوم البيعة

ساعتين ago
وطنا اليوم _

د. علي الطراونة

يأتي يوم البيعة ليجسد واحدة من أسمى صور الوفاء والانتماء في وجدان الأردنيين، يومٌ تتوحد فيه القلوب قبل الكلمات، وتتجدد فيه العهود الصادقة بين الشعب وقيادته الهاشمية. فهو ليس مجرد ذكرى تُستعاد، بل موقف وطني راسخ يؤكد أن العلاقة بين الأردنيين وقيادتهم قائمة على الثقة العميقة، والإيمان المشترك، والمسؤولية المتبادلة.

في يوم البيعة، يقف الأردنيون صفًا واحدًا، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، يجددون ولاءهم لوطنهم وقيادتهم، ويعبّرون عن فخرهم بالنهج الهاشمي الذي قام على الحكمة، والعدل، وقرب القيادة من نبض الشعب وهمومه. هو يوم تتجلى فيه معاني الوحدة الوطنية، حيث يعلو صوت الوطن فوق كل اعتبار، وتترسخ القناعة بأن الأردن قوي بشعبه، عزيز بقيادته، ثابت بمبادئه.

ويؤمن الأردنيون أن البيعة ليست كلمات تُقال، بل التزام صادق بالعمل، والبناء، وحماية المنجزات، والمضي قدمًا في مسيرة الإصلاح والتحديث، مهما كانت التحديات. فهي عهد على أن يبقى الأردن واحة أمن واستقرار، وأن يظل أبناؤه السند الحقيقي لقيادتهم، والحصن المنيع لوطنهم.

وفي يوم البيعة، نقولها بصوتٍ واحد: نحن الأردنيين، عهدٌ لا ينكسر، وولاءٌ لا يتزعزع، وموقفٌ لا يتغير. نقف خلف قيادتنا الهاشمية بثقة وفخر، نحمي وطننا، ونصون رايته، ونمضي به نحو المستقبل بقلبٍ واحد وإرادةٍ لا تلين. سيبقى الأردن قويًا بأبنائه، عزيزًا بقيادته، شامخًا مهما اشتدت التحديات.


