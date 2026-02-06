بنك القاهرة عمان
12 قتيلا وأكثر من 80 جريحا في انفجار مسجد في الباكستان

ساعة واحدة ago
12 قتيلا وأكثر من 80 جريحا في انفجار مسجد في الباكستان

وطنا اليوم:أعلنت شرطة العاصمة الباكستانية “إسلام آباد”، يوم الجمعة، عن مقتل 12 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين في حصيلة أولية؛ إثر انفجار عنيف استهدف حسينية في المدينة، وذلك في وقت كان يحتشد فيه المصلون لأداء مراسم دينية.
وبحسب المصادر الأمنية الميدانية، فقد هرعت طواكم الإسعاف وفرق التحقيق إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة، ووصفت بعض الحالات بالحرجة، مما يرشح ارتفاع عدد القتلى.
ومن جهة أخرى، طوقت القوات الأمنية المنطقة بالكامل وبدأت في جمع الأدلة لتحديد طبيعة الانفجار، سواء كان بحزام ناسف أو عبوة مزروعة.
ويأتي هذا الانفجار في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في باكستان، حيث تتعرض دور العبادة لاستهدافات متكررة من قبل جماعات متطرفة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الفتنة الطائفية.


