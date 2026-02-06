بنك القاهرة عمان
ترامب: الانتخابات الأميركية مزورة ومثار سخرية بأنحاء العالم

ساعتين ago
ترامب: الانتخابات الأميركية مزورة ومثار سخرية بأنحاء العالم

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الانتخابات الأميركية مزورة ومسروقة، ومثار سخرية في جميع أنحاء العالم.
وحذر ترامب، في منشور له على حسابه في منصة “تروث سوشال” من أنه ما لم يتم إصلاح الانتخابات فإنه لن يكون هناك دولة أميركية، وقال “إما أن نصلحها، أو لن يبقى لنا بلد”.
ودعا ترامب، جميع الجمهوريين إلى الانخراط في جهود لإصلاح النظام الانتخابي في البلاد.
وحدد ترامب الإجراءات المطلوبة للنظام الانتخابي تحت مسمى “قانون إنقاذ أميركا”.
والإجراءات التي حددها ترامب هي:
يجب على جميع الناخبين إبراز بطاقة هوية الناخب.
يجب على جميع الناخبين إبراز ما يثبت جنسيتهم الأميركية للتسجيل في الانتخابات.
لا يُقبل التصويت عبر البريد (إلا في حالات المرض، أو الإعاقة، أو الخدمة العسكرية، أو السفر).


