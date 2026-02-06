الكوفية على كتف “لولا”.. مشهد استثنائي في القصر الرئاسي البرازيلي يتصدر المنصات

وطنا اليوم:شهدت مراسم تقديم أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد لدى البرازيل، مروان جبريل، موقفا دبلوماسيا لافتا مبنيا على التضامن؛ حيث قام الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بارتداء الكوفية الفلسطينية خلال الحفل الذي أقيم في قصر “بلانالتو” الرئاسي بالعاصمة برازيليا.

ووثقت مشاهد مصورة لحظة قيام الرئيس دا سيلفا بنزع الكوفية من على كتف السفير جبريل ووضعها على كتفيه هو، في إشارة رمزية واضحة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته.

ويأتي هذا الموقف استمرارا لسياسة برازيليا الداعمة للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.