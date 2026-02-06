بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة إيران “الآن”

ساعتين ago
الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة إيران “الآن”

وطنا اليوم:طلبت السفارة الأمريكية “الافتراضية ” في طهران من المواطنين الأمريكيين مغادرة إيران بشكل فوري.
وفي “تحذير أمني” نشر اليوم الجمعة، حثت السفارة المواطنين الأمريكيين على “مغادرة إيران الآن”، وتحضير خطط للخروج منها لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية.
وحذر البيان المواطنين الأمريكيين المتواجدين في إيران من مخاطر “استمرار الإجراءات الأمنية المشددة، وإغلاق الطرق، وتعطيل وسائل النقل العام، وحجب الإنترنت ومواصلة الحكومة الإيرانية تقييد الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول والثابتة والإنترنت الوطنية، وتقليص أو إلغاء شركات الطيران الرحلات الجوية من وإلى إيران”.
وقال البيان إنه “ينبغي على المواطنين الأمريكيين توقع استمرار انقطاعات الإنترنت، والتخطيط لوسائل اتصال بديلة، وإذا كان ذلك آمنا، فعليهم التفكير في مغادرة إيران برا إلى أرمينيا أو تركيا”.
يأتي ذلك تزامنا مع عقد مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط في محاولة لخفض حدة التوتر في العلاقات بين البلدين، وسط حشد ضخم للقوات الأمريكية في المنطقة وتهديدات واشنطن بضرب إيران إذا رفضت إبرام صفقة بشأن ملفها النووي والصاروخي وسياساتها الإقليمية. روسيا اليوم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:27

من يعين أعضاء مجالس الاداره ؟

11:26

إحالة 7 مقاصف مدرسية إلى الجهات القضائية المختصة

11:18

الغذاء والدواء تغلق مشغلًا تابعًا لإحدى مطاحن البهارات في عمان

11:12

( 18.6 ) مليون دينار بدلات إجازة أمومة صرفها الضمان خلال 2024

11:09

انخفاض حجم التداول العقاري في الأردن 6% الشهر الماضي ليسجل 513 مليون دينار

11:05

العقاد وتجربة الحب

10:59

العاصفة ليوناردو تضرب إسبانيا والبرتغال.. والجليد الأسود يعيق الطيران بألمانيا

10:52

الصفدي يبحث بالعاصمة السلوفينية جهود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

10:49

الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تواصلان توزيع وجبات الطعام على النازحين في قطاع غزة

10:23

وفيات الجمعة 6-2-2026

10:12

الكونغرس يدير ظهره للمتعاونين الأفغان وينهي تأشيراتهم

09:57

ترامب: الانتخابات الأميركية مزورة ومثار سخرية بأنحاء العالم

وفيات
وفيات الجمعة 6-2-2026وفيات الخميس 5-2-2026وفيات الأربعاء 4 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيدات