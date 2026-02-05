رئيس جامعة البترا يعلن جاهزية التدريب السريري واستقبال المرضى خلال الفصل الدراسي الثاني

وطنا اليوم:أعلن رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، جاهزية التدريب السريري لطلبة كلية طب الأسنان، وبدء استقبال المرضى خلال الفصل الدراسي الثاني في مبنى عيادات طب الأسنان، مؤكدًا اكتمال البنى التحتية وتزويد المبنى بأحدث التجهيزات العالمية لتقديم خدمات علاجية متقدمة.

وجاء ذلك خلال لقائه في كلية طب الأسنان مع الكادرين الأكاديمي والإداري، بحضور نائب رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، ومعالي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، وعميد كلية طب الأسنان، الأستاذ الدكتور فراس السليحات.

وأشار عبد الرحيم إلى أن كلفة إنشاء وتجهيز المبنى تجاوزت اثني عشر مليون دينار أردني، مبينًا أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة تدريبية عملية للطلبة، وتقديم خدمات علاجية متميزة للمجتمع المحلي، بما يعزز الاستدامة المهنية للكلية. كما بارك انضمام معالي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس إلى جامعة البترا، مؤكدًا أن خبراته ستشكل إضافة نوعية لمسيرة الكلية والجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتشغيلي، لضمان كفاءة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة.

بدوره، أوضح معالي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس أن المركز الطبي سيقدم خدمات الرعاية الصحية للمجتمع، ويدعم البحث العلمي والتدريب السريري، ليكون مركزًا رائدًا على المستويين المحلي والإقليمي. وأضاف أن رؤية الكلية ترتكز على إعداد طلبة مؤهلين عبر برامج أكاديمية معاصرة، وتدريب سريري مكثف، ودمج التقنيات الرقمية والحديثة في العملية التعليمية.

من جانبه، دعا نائب رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، إلى التركيز على جودة مخرجات الطلبة، لتخريج كفاءات متميزة قادرة على المنافسة، مؤكدًا أن كفاءة الخريجين العلمية والعملية تمثل السمعة الحقيقية للكلية.

وأشاد عميد كلية طب الأسنان، الأستاذ الدكتور فراس السليحات، بالدعم المستمر من رئاسة الجامعة، وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، والارتقاء بمستوى التدريب والخدمات الصحية المقدمة.