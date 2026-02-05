بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الاحتلال الإسرائيلي ينسف محطة مياه ميراج بمدينة رفح

ساعتين ago
الاحتلال الإسرائيلي ينسف محطة مياه ميراج بمدينة رفح

وطنا اليوم:تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي خزان مياه رئيسي شمالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأكدت عملية التحديد الجغرافي أن التفجير الذي وقع في 2 فبراير/شباط الجاري، استهدف خزان مياه “ميراج” الممول من الهلال الأحمر التركي، والذي يخدم حوالي 70 ألف نسمة في المناطق الشرقية والشمالية من مدينة رفح، وفق بيانات مصلحة مياه بلديات الساحل في القطاع.
وأظهرت صور أقمار صناعية آثار تدمير الخزان ومحيطه بشكل كامل.
وكتب جندي إسرائيلي على الفيديو الذي شاركه على منصات التواصل “نحن متخصصون في أعمال الطلاء والترميمات البسيطة.. التفاصيل في الرسائل الخاصة”، في إشارة إلى عملية التفجير.
ووفق التقارير المحلية، تبلغ سعة الخزان 3 آلاف متر مكعب، وساهم منذ إنشائه في حل أزمة شح المياه لسكان رفح.
وكانت مصلحة مياه بلديات الساحل قد افتتحت الخزان ضمن مشروع شمل 3 آبار وخط نقل في منطقة “موراغ” في يوليو/تموز 2010، بتمويل من الهلال الأحمر التركي وبتكلفة بلغت 450 ألف دولار أمريكي.
ويأتي هذا الاستهداف في سياق ما وصفه خبراء أمميون بـ”حرب التعطيش”، وعبّر الخبراء في وقت سابق عن فزعهم من تعمد إسرائيل منع وصول الفلسطينيين في غزة إلى مياه الشرب النظيفة، واصفين ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية.
وقال الخبراء إن “إسرائيل تستخدم العطش سلاحا لقتل الفلسطينيين، وإن قطع المياه والغذاء قنبلة صامتة فتاكة”.
يذكر أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدفت العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل ممنهج مرافق المياه والآبار وخطوط الأنابيب ووحدات التحلية، حيث دمرت قوات الاحتلال 89% من بنية المياه والصرف الصحي في غزة، ما جعل أكثر من 90% من الأسر تعاني من انعدام الأمن المائي.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

تطورات محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المواد المخدرة

20:31

أداء استثنائي للملكية الأردنية مع تحقيق 21.5 مليون دينار أرباحاً صافية لعام 2025

20:31

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرتي  الحويان وأبو الريش

20:28

الجيش يحمي الدَّار.. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر واحد

20:23

بسام الزعمط… إدارة هادئة وإنجاز متميز

20:21

الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونيا عبر تطبيق سند قريبا

20:15

المجالي : الاتفاقية مع ابو ظبي تحسن مناولتنا للسيارات والحبوب

20:11

خطوة غير معتادة .. محل في العقبة يبيع سمكة نادرة

19:33

لن نخذل الأمل بوحدة التيار الديمقراطي

19:27

75.5 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2025

19:25

رئيس جامعة البترا يعلن جاهزية التدريب السريري واستقبال المرضى خلال الفصل الدراسي الثاني

19:09

مياه اليرموك: قلة الأمطار الموسم الماضي خفضت الإنتاج المائي 50%

وفيات
وفيات الخميس 5-2-2026وفيات الأربعاء 4 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيداتوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات