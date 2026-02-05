بنك القاهرة عمان
طلبة عمّان الأهلية يحققون أربع ميداليات في بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو

13 دقيقة ago
طلبة عمّان الأهلية يحققون أربع ميداليات في بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو

وطنا اليوم:حقق طلبة جامعة عمّان الأهلية، لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو، إنجازًا رياضيًا لافتًا، بعد أن حصدوا ذهبية وفضية وبرونزيتين، وذلك ضمن منافسات اليوم الثاني من بطولة الفجيرة الدولية المصنفة من عيار النجمتين، والتي شهدت مشاركة واسعة من نخبة اللاعبين على المستوى العالمي.

وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق الطالب جعفر الداود، فيما نال خريج الجامعة اللاعب زيد الحلواني الميدالية الفضية، بينما أحرز الميداليتين البرونزيتين كل من الطالبين زيد مصطفى ومحمود الطرايرة، في تأكيد واضح على المستوى الفني المتقدم الذي يتمتع به طلبة الجامعة وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية.

وتقدّمت أسرة جامعة عمّان الأهلية، ممثّلة برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، بالتهنئة والتبريك لطلبتها على هذا الإنجاز المشرّف، الذي يُضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالإنجازات الرياضية محليًا وعربيًا ودوليًا.


