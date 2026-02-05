موسكو تعلن استعادة 157 جنديا لها من الأسر الأوكراني بوساطة إماراتية وأمريكية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استعادت اليوم الخميس 157 من عسكرييها من الأسر الأوكراني مقابل الإفراج عن 157 جنديا أوكرانيا في عملية تبادل جرت بوساطة الإمارات والولايات المتحدة.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها أنه تم أيضا تحرير ثلاثة مواطنين روس من سكان مقاطعة كورسك كانوا محتجزين بشكل غير قانوني لدى السلطات الأوكرانية، وستتم إعادتهم إلى ديارهم.

وحسب البيان، فإن الجنود الروس المحررين يتواجدون حاليا في جمهورية بيلاروس، حيث يتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة، على أن يتم لاحقا نقلهم إلى أراضي روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع.

وأشار البيان إلى أن الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بذلتا جهود وساطة إنسانية خلال عملية عودة الجنود الروس من الأسر.

وفي وقت سابق اليوم أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن وفود روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في مفاوضات أبو ظبي حول تسوية النزاع الأوكراني اتفقت على تبادل 314 أسيرا، في أول عملية من نوعها منذ 5 أشهر.