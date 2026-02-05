بنك القاهرة عمان
أبو قطوسة من جامعة البترا ينضم إلى نخبة خبراء العالم الخمسة في الأحياء الدقيقة والفيروسات

وطنا اليوم:اختار الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية الحيوية “آي إف بي إل إس” (IFBLS) رئيسَ قسم التحاليل الطبية في جامعة البترا، الأستاذَ الدكتور لؤي أبو قطوسة، ليكون واحدًا من خمسة خبراء فقط على مستوى العالم، والممثلَ العربيَّ الوحيد، في لجنة الأحياء الدقيقة السريرية والفيروسات، ضمن شبكة الخبراء العلمية التابعة للاتحاد لدورة عام 2026.
ويُعدّ الاتحاد جهةً عالمية تقف خلف دقة نتائج التحاليل في المستشفيات حول العالم؛ إذ تضع شبكة الخبراء القواعدَ الموحّدة لفحص العينات وقراءة النتائج، لضمان أن تكون نتيجة التحليل لمريض في عمّان بذات الدقة والموثوقية لمريض في لندن أو طوكيو، مما يقلل الأخطاء الطبية ويُسرّع العلاج.
وقال رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، إن اختيار باحث من الجامعة لعضوية شبكة دولية مؤثرة يثبت أن جامعة البترا أصبحت شريكًا في صناعة المعايير الصحية الدولية، مضيفًا أن هذا التمثيل يعزز حضور الكفاءات الأردنية في المنظمات العالمية، ويسهم في تطوير المنظومة الصحية الوطنية.
وأكدت رئيسة الجمعية الأردنية للمختبرات والتحاليل الطبية، الدكتورة إنعام صبيحات، أن هذا التعيين يمثل فرصة للارتقاء بمعايير الممارسة المخبرية في الأردن والمنطقة، مبينةً أن وجود خبير أردني في هذه المنصة الدولية يسهل نقل أحدث تقنيات التشخيص العالمية إلى المختبرات الوطنية.
وتكتسب عضوية أبو قطوسة أهميةً استثنائية لانضمامه إلى لجنة تختص بالأمراض المعدية والأوبئة، وتشارك في مراجعة وتطوير الإرشادات العلمية لتشخيص العدوى والأمراض المستجدة، مما يعزز جاهزية الأنظمة الصحية عالميًا.
ويحمل أبو قطوسة درجةَ الدكتوراه في الأحياء الدقيقة الطبية والمناعة السريرية من جامعة مونستر في ألمانيا. ويركز نتاجه البحثي على بكتيريا المعدة الحلزونية، ومقاومة المضادات الحيوية، والمناعة الفيروسية. كما شغل سابقًا مهام خبير في المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية (JCDC).
ويمتد التعيين أربعَ سنوات اعتبارًا من مطلع عام 2026، حيث سيسهم الأعضاء في تقديم المشورة العلمية وتحديث البروتوكولات التشخيصية للأمراض المعدية والناشئة على المستوى الدولي.


