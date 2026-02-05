بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

تقديم طلبات القبول الموحد لتكميلية “التوجيهي” منتصف الأسبوع المقبل

ساعتين ago
تقديم طلبات القبول الموحد لتكميلية “التوجيهي” منتصف الأسبوع المقبل

وطنا اليوم:قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، إن البدء بتقديم طلبات مرحلة البكالوريس للناجحين في نتائج الامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة، تبدأ منتصف الأسبوع المقبل.
وأوضح الخطيب ، أن وحدة القبول الموحد تعمل حاليا على تحديث بيانات الموقع الخاص بها استعدادا لبدء استقبال طلبات القبول الموحد لمرحلتي الدبلوم المتوسط والبكالوريوس.
وأكد أنه سيتم الإعلان عن موعد تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية فور صدور نتائج تكميلة الثانوية العامة والمقررة مساء الخميس.
يذكر أن تقديم طلبات مرحلتي البكالوريس والدبلوم المتوسط يكون “إلكترونيا” من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، كما أن دفع رسوم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني “إي فواتيركم”.
وزارة التربية والتعليم قالت إن إعلان نتائج التويجيه سيكون عند الساعة الخامسة مساءً، وذلك عبر الرابط الإلكتروني (https://tawjihi.jo).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:57

تفعّيل دراجات مرورية نسائية بهذه المنطقة

12:36

هل هو آخر القادة؟

12:33

أبو قطوسة من جامعة البترا ينضم إلى نخبة خبراء العالم الخمسة في الأحياء الدقيقة والفيروسات

12:31

سيارة الإسعاف دخلت الملعب.. اصطدام مروع بين لاعبين في كأس تركيا

12:12

أمانة عمان تقدم خصومات وإعفاءات ضريبية حتى نهاية آذار

12:00

إجلاء أكثر من 100 ألف مع تفاقم فيضانات شمال غرب المغرب

11:56

صناعة عمّان توقّع عقود احتضان مع مشاريع ريادية تقنية

11:46

أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر كانون الثاني

11:43

إشعار 379 منشأة غير ملتزمة بالفوترة ومهلة أسبوع لتصويب أوضاعها

11:41

لافروف: الوضع في إيران ينذر بانفجار قد يشمل الشرق الأوسط

11:37

نيو ستارت .. ماذا يعني انتهاء أهم معاهدة نووية في العالم؟

11:17

الحكومة تطرح فرصا صناعية تشمل مكونات الدرون وأشباه الموصلات

وفيات
وفيات الخميس 5-2-2026وفيات الأربعاء 4 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيداتوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات