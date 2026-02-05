تسجيل مسرب يكشف تعاونا بين إيهود باراك وإبستين.. هذا ما طلبه من بوتين

وطنا اليوم:أماطت دفعة جديدة من الوثائق التي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية ضمن ما يُعرف بـ”ملفات إبستين”، اللثام عن تسجيل صوتي وصف بـ”الخطير”، يجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك بالملياردير المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، كاشفا عن محادثات لجلب مليون شخص من الدول الناطقة بالروسية إلى إسرائيل.

ويكشف التسجيل غير المؤرخ، أن باراك تحدث صراحة لإبستين عن حاجة إسرائيل إلى “مليون روسي إضافي لإحداث تغيير في بنية الدولة”.

واعتبر باراك أن هذا الرقم كفيل بإحداث تغيير “دراماتيكي للغاية” في إسرائيل، ليس فقط على المستوى الديمغرافي، بل أيضا في البنية الاقتصادية والثقافية للمجتمع الإسرائيلي.

انتقائية غير مسبوقة

ووفقا للتسريبات، شدد باراك خلال المحادثة على أن إسرائيل يمكنها استيعاب هذا العدد “بسهولة”، لكنه ركز على ضرورة أن تكون السلطات “أكثر انتقائية” مما كانت عليه في موجات الهجرة السابقة، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تختلف جذريا عن موجات الهجرة السابقة.

وأضاف باراك أن إسرائيل، بخلاف الماضي الذي كان الهدف فيه من جلب المهاجرين هو “إنقاذ الناس” وقبول كل من يأتي، تستطيع الآن أن تكون أكثر انتقائية، وأن تتحكم بما وصفه بـ”جودة” المهاجرين الجدد.

توسيع مفهوم اليهودي

وكشف التسجيل المسرب أن باراك تحدث إلى إبستين بأن الضرورة يمكن أن تخلق “مرونة” في المعايير تتيح تجاوز العقبات التقليدية التي واجهت سياسات الاستيعاب في العقود الماضية.

وقال باراك -وفقا للتسجيل المسرب- إن “الضغط الاجتماعي كفيل بتسريع اندماج هؤلاء الوافدين”، مؤكدا ضرورة إبداء مزيد من التسامح في تعريف مَن اليهودي.

وألمح باراك إلى توسيع معايير الانتماء الديني لتسهيل استيعاب هذه الكتلة البشرية، حتى لو تطلب الأمر التحوّل إلى اليهودية، مستشهدا بشخصيات توراتية لتبرير هذا الطرح.

ويمضي باراك في التسجيل ليتحدث عن محادثات سابقة أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إنه كان يردد له مرارا أن إسرائيل “لا تحتاج إلى مليون واحد فقط”، مستحضرا تجربة الهجرة الكبرى في تسعينيات القرن الماضي من دول الاتحاد السوفياتي السابق، والتي جلبت قرابة مليون مهاجر ناطق بالروسية وأسهمت، بحسب تعبيره، في إعادة تشكيل الاقتصاد الإسرائيلي ومشهدها الثقافي.

حاخام موسكو يعلّق

وفي أول رد فعل مباشر، كتب الحاخام الأكبر السابق لموسكو، بينحاس غولدشميدت، عبر منصة إكس “أنا سعيد لأنه عندما كنت الحاخام الأكبر لموسكو أوقفنا هذه المبادرة المجنونة”.

شرخ داخلي

ووفق محللين، يُتوقع أن يثير هذا التسريب ارتدادات واسعة وعميقة داخل المجتمع الإسرائيلي على مستويين رئيسيين: الأول يتعلق بأزمة الهوية، إذ يعيد فتح الجدل حول تعريف مَن اليهودي، ويطرح تساؤلات جديدة بشأن يهودية جزء من المهاجرين القادمين من دول الاتحاد السوفياتي السابق، وما إذا كانت اعتبارات الهجرة ديمغرافية وسياسية أكثر منها دينية.

أما المستوى الثاني فيتصل بتفاقم الشرخ الطائفي، حيث يُنظر إلى حديث إيهود باراك عن الانتقائية وجودة المهاجرين مقارنة بموجات سابقة على أنه تقليل من شأن هجرة اليهود القادمين من الدول العربية وشمال أفريقيا، الذين نُقلوا إلى إسرائيل في ظروف صعبة وقسرية بعد قيام الدولة.

ويعيد ذلك إلى الواجهة التوتر التاريخي بين اليهود الأشكناز، ذوي الأصول الأوروبية، واليهود السفارديم والمزراحيم القادمين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشير مراقبون إلى أن خطورة التسريب تكمن في أنه يُغذي السرديات القائمة حول التفوق الثقافي والاجتماعي للنخبة الأشكنازية المؤسسة للدولة، في مقابل شعور تاريخي بالتهميش لدى اليهود الشرقيين، ويُعد أحد أبرز محركات الجدل السياسي والاجتماعي في إسرائيل اليوم.

ويعد باراك من أبرز رموز النخبة الأشكنازية المؤسسة في إسرائيل، حيث وُلد عام 1942 في كيبوتس مشمار هشارون بفلسطين، لأسرة يهودية هاجرت من أوروبا الشرقية قبل قيام إسرائيل، فقد هاجر والده، يسرائيل بروغ، من ليتوانيا، فيما جاءت والدته، إستر غودين، من بولندا، وهما من الدول التي تُعد المعقل التاريخي ليهود أوروبا الشرقية (الأشكناز).

قضية إبستين

يذكر أن نائب وزير العدل الأمريكي تود بلانش أعلن الجمعة الماضي عن نشر أكثر من 3 ملايين ملف جديد للرأي العام ضمن التحقيقات المتعلقة بإبستين المدان بإدارة شبكة دعارة تستهدف فتيات قاصرات.

وكان إبستين متهما بإدارة شبكة استغلال جنسي لقاصرات، وعُثر عليه ميتا داخل زنزانته في نيويورك عام 2019 قبل محاكمته بتهم الاعتداء الجنسي، في واقعة أثارت موجة واسعة من نظريات المؤامرة عن احتمال مقتله لحماية شخصيات نافذة.

وتضمنت ملفات القضية أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل ترمب، والأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.