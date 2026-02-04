هيئة الاعتماد تقرر منح اعتمادات وتسكين مؤهلات بجامعات رسمية وخاصة

وطنا اليوم:قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، خلال جلسة برئاسة رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، عدداً من القرارات الأكاديمية المتعلقة بمنح شهادات اعتماد الأردني، وتسكين مؤهلات في الإطار الوطني.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، قرر المجلس منح التخصص، بكالوريوس، الإسعاف والطوارئ، شهادة الاعتماد الأردني لمدة 3 سنوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وهندسة النظم الطبية الحيوية، شهادة الاعتماد الأردني لمدة أربع سنوات، وهندسة المعلوماتية الطبية الحيوية، وقاية النبات، شهادة الاعتماد الأردني لمدة أربع سنوات في جامعة اليرموك.

ووافق المجلس على تسكين مؤهلات، بكالوريوس البستنة والمحاصيل، والإنتاج الحيواني، والاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية، والأراضي والمياه والبيئة، وتنسيق المواقع وإنتاج الزهور، في الإطار الوطني للمؤهلات (المستوى السابع) في الجامعة الأردنية.

وشملت القرارات الموافقة على تسكين مؤهل الدراسات الإسلامية لبرنامج البكالوريوس في جامعة الحسين بن طلال ضمن المستوى السابع من الإطار الوطني للمؤهلات، إضافة إلى الموافقة على تسكين مؤهل التاريخ لبرنامج البكالوريوس في الجامعة ذاتها ضمن المستوى السابع، إضافة إلى تسكين مؤهل العلوم الحياتية لبرنامج البكالوريوس ضمن المستوى السابع من الإطار الوطني للمؤهلات.

ووافق المجلس على تسكين مؤهل المحاسبة لبرنامج الماجستير في جامعة اليرموك ضمن المستوى التاسع من الإطار الوطني للمؤهلات، وتسكين مؤهل قانون الأعمال لبرنامج الماجستير في الجامعة نفسها ضمن المستوى التاسع.

كما قرَّر مجلس الاعتماد الخاص الأولي لتخصص علم التجميل لبرنامج البكالوريوس في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص العلوم الصيدلانية لبرنامج الدكتوراة المشترك بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين البريطانية، كما وافق المجلس على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص الألعاب والرسوم المتحركة لبرنامج الدبلوم المتوسط (برنامج دولي) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.

ووافق المجلس على اعتماد المعيار المهني لفني أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المنفصلة عن الشبكة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

كما وافق المجلس على تجديد اعتماد البرامج التدريبية في الأكاديميات، وشملت أكاديمية الرعاية الجديدة للاستشارات الهندسية والتدريب مشرف اختصاصي سلامة وصحة مهنية المهني 1، وأكاديمية سر من رأى لفنون التجميل والتعليم المهني، حلاق شعر نسائي/ كوافيرة الماهر، والموافقة على اعتماد المناهج التدريبية لمجموعة من المهن الممولة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، منهاج عامل قص الأقمشة والجلود، ومنهاج فني تخطيط وضبط الإنتاج، ومنهاج خياط متعدد المهارات، ومنهاج فني ضمان الجودة، ومنهاج مشرف إنتاج، ومنهاج فني كاد .

ووافق على اعتماد المناهج التدريبية لمجموعة من المهن الممولة من التعاون الدولي الألماني (GIZ) بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، وشملت، منهاج خباز ، وفني صيانة قوالب، ومنهاج مشغل ماكنة حقن، ومنهاج مشغل ماكنة التطريز، ومنهاج ضمان الجودة .