إعلام جامعة البترا تناقش دمج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في خططها الدراسية

وطنا اليوم:ناقش المجلس الاستشاري لكلية الإعلام في جامعة البترا آليات تطوير برامج الكلية، وتحديث الخطط الدراسية لتشمل محاور الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات.

قال عميد الكلية، الأستاذ الدكتور علي نجادات، إن الكلية تحرص على مواءمة مخرجات التعليم مع التطور التكنولوجي المتسارع، مضيفًا أن التوسع في الشهادات المهنية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة يعزز الكفاءة المهنية، ويربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.

وأشاد رئيس مجلس إدارة صحيفة “الرأي” ووزير الإعلام الأسبق، سميح المعايطة، بمسيرة الكلية وإنجازاتها، واصفًا إياها بأنها تمثل نموذجًا وطنيًا متقدمًا في إعداد الكفاءات، مشيرًا إلى أن تحديث البنية التحتية يعكس رؤية واضحة لتعليم إعلامي عصري.

ودعا نقيب الصحفيين الأردنيين، طارق المومني، إلى فتح آفاق أوسع للتعاون بين النقابة والكلية في مجالات التدريب المتخصص، مؤكدًا أهمية عقد الشراكات مع المؤسسات الإعلامية لتعزيز التدريب الميداني وصقل مهارات الطلبة بما يتواءم مع احتياجات السوق.

وبحث المجلس إعداد معايير واضحة لمشاريع تخرج الطلبة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، واستعداد الكلية للحصول على الاعتماد الأردني. كما استعرض المجتمعون إنجازات منصة “منبر بترا”، وموازنة الكلية لعام 2026، وآليات الترويج للتخصصات.

حضر الاجتماع الصحفي في قناة “المملكة” مسلم عليمات، ومندوب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” (BBC) حارث حباشنة، والصحفية في جريدة “الغد” إيمان الفارس، وممثل الخريجين كمال نزال، وممثلة الطلبة نتالي الزواهرة.