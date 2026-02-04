بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

إعلام جامعة البترا تناقش دمج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في خططها الدراسية

ساعتين ago
إعلام جامعة البترا تناقش دمج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في خططها الدراسية

وطنا اليوم:ناقش المجلس الاستشاري لكلية الإعلام في جامعة البترا آليات تطوير برامج الكلية، وتحديث الخطط الدراسية لتشمل محاور الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات.
قال عميد الكلية، الأستاذ الدكتور علي نجادات، إن الكلية تحرص على مواءمة مخرجات التعليم مع التطور التكنولوجي المتسارع، مضيفًا أن التوسع في الشهادات المهنية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة يعزز الكفاءة المهنية، ويربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.
وأشاد رئيس مجلس إدارة صحيفة “الرأي” ووزير الإعلام الأسبق، سميح المعايطة، بمسيرة الكلية وإنجازاتها، واصفًا إياها بأنها تمثل نموذجًا وطنيًا متقدمًا في إعداد الكفاءات، مشيرًا إلى أن تحديث البنية التحتية يعكس رؤية واضحة لتعليم إعلامي عصري.
ودعا نقيب الصحفيين الأردنيين، طارق المومني، إلى فتح آفاق أوسع للتعاون بين النقابة والكلية في مجالات التدريب المتخصص، مؤكدًا أهمية عقد الشراكات مع المؤسسات الإعلامية لتعزيز التدريب الميداني وصقل مهارات الطلبة بما يتواءم مع احتياجات السوق.
وبحث المجلس إعداد معايير واضحة لمشاريع تخرج الطلبة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، واستعداد الكلية للحصول على الاعتماد الأردني. كما استعرض المجتمعون إنجازات منصة “منبر بترا”، وموازنة الكلية لعام 2026، وآليات الترويج للتخصصات.
حضر الاجتماع الصحفي في قناة “المملكة” مسلم عليمات، ومندوب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” (BBC) حارث حباشنة، والصحفية في جريدة “الغد” إيمان الفارس، وممثل الخريجين كمال نزال، وممثلة الطلبة نتالي الزواهرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:09

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الاسبق أحمد عبيدات

17:01

المصري يكتب بمناسبة عيد ميلاد الملك : ملك الإصلاح والتحديث رؤية دولة لا تهتز

16:42

رؤى النائب مصطفى العماوي الحزبية هل يأخذ بها في مجلس النواب

16:40

الموافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله لمجلس الوزراء

16:31

أحمد عبيدات… رجل الدولة الذي غادر بصمت وترك وطنًا من المواقف

16:27

البيئة وبلدية السلط تطمئنان: لا تسرب لمياه الصرف الصحي في إسكان المغاريب

16:06

فتح باب التقدم لأراضٍ سكنية بشروط ميسّرة في ضاحية الأميرة إيمان

16:00

اعتبارا من الأحد.. طوارئ الأميرة بسمة تنتقل كليا إلى المبنى الجديد

15:36

15 قتيلا بتصادم زورق مهاجرين مع سفينة لخفر السواحل اليوناني

15:24

إعادة انتخاب الأمير فيصل عضواً في مجلس الشيوخ بالاتحاد الدولي للسيارات

15:13

uwallet وصندوق المرأة للتمويل الأصغر يوقعان مذكرة تعاون لإطلاق خدمة “سلف الرواتب الرقمية” لموظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة

14:54

شركة زين تنال شهادة الأيزو (ISO 45001) للصحة والسلامة المهنية

وفيات
وفيات الأربعاء 4 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيداتوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيداتوفيات الإثنين 2 – 2 – 2026