بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

لقاء بن سلمان وإردوغان: قلق من تدهور أوضاع غزة ودعم لجهود حكومة دمشق

ساعتين ago
لقاء بن سلمان وإردوغان: قلق من تدهور أوضاع غزة ودعم لجهود حكومة دمشق

وطنا اليوم:في ختام زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض، ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين.
كما شدد البلدان على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.
إلى ذلك، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأعربا عن قلقهما إزاء النزاعات والتوترات وخطر تصعيدها في المنطقة، وفق ما أفادت وكالة “واس”، اليوم الأربعاء.

تعزيز التعاون
وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وشددا على أهمية التعاون الإقليمي، والمبادرات الرامية إلى ضمان الاستقرار والسلام والازدهار الإقليمي.
إلى ذلك، رحب الجانبان بانضمام البلدين لـ”مجلس السلام” من أجل دعم جهود السلام التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غزة، وبدء اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة القطاع مهامها.
أما في الشأن اليمني، فأكد البلدان دعمهما للشرعية اليمنية، مشددين على أهمية الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وضرورة مواجهة أي محاولات تهدف إلى تقسيمه، ودعم كيانات داخلية فيه لزعزعة أمنه واستقراره.

وحدة اليمن والسودان
فيما عبر الجانب التركي عن تأييده للدور المهم الذي تقوم به السعودية في اليمن ومساعيها الهادفة لإنهاء الأزمة، بما في ذلك الاستجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لاستضافة مؤتمر شامل في الرياض لجميع مكونات الجنوب، بهدف حل الأزمة وتعزيز التوافق الوطني.

وعن السودان، أكدت السعودية وتركيا في البيان مواقفهما الثابتة والداعمة لوحدة البلاد والمحافظة على أمنه وسيادته، ورفض تشكيل أي كيانات غير شرعية أو موازية خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية، ومنع تدفق الأسلحة الخارجية، وتحويل السودان إلى ساحة للصراعات.
كما أوضح الطرفان أهمية إطلاق عملية سياسية يقودها السودانيون من خلال إنشاء حكومة مدنية لا تشمل الجماعات المتشددة، والجهات التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوداني.
هذا وأعرب أردوغان عن تطلعه لزيارة الملك سلمان وولي العهد إلى تركيا، فيما عبر الأمير محمد بن سلمان عن قبوله للدعوة.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى، أمس الثلاثاء، في الرياض الرئيس التركي، الذي أكد عزم أنقرة الارتقاء بالعلاقات مع المملكة إلى مستوى أكبر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية، وغيرها.
كما شدد أردوغان لولي العهد على استمرار دعم تركيا للاستقرار في سوريا، مضيفاً أن بلاده ستعمل بالتعاون مع الرياض لإعادة إعمار سوريا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:51

وزارة البيئة تنتج أكياس السيارات القابلة لإعادة الاستخدام

12:48

وفد سوري يزور النزاهة ويطلع على تجربة الهيئة بمكافحة الفساد

12:45

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

12:28

أردني يعثر على 200 ألف درهم ويسلمها .. وشرطة دبي تكرمه

12:16

مسؤول يؤكد : طهران أبلغت واشنطن أنها لن تبحث إلا النووي

12:08

إجراءات فنية وبدنية في أندية المحترفين لمواجهة ضغط المباريات

12:05

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعلن نتائج الحوار الوطني حول التعديلات التي يحتاجها قانون الضمان

11:41

السير : ضبط المركبات التي ظهرت تسير بشكل مواكب وسائق احداها يقوم بالتشحيط

11:38

350 ديناراً .. تفاصيل أسعار تذاكر حفل شاكيرا المرتقب في الأردن

11:17

إنجاز معالجات هندسية لـ 52 موقعا تضررت من السيول والانهيارات بكلفة 9 ملايين دينار

11:11

سلطات الاحتلال تلغي سفر مرضى غزة عبر رفح

11:09

الأستاذ عماد الشملان … رحلةُ كفاحٍ صادقة، وعطاءٍ هادئ، وتميّزٍ نبت من العمل

وفيات
وفيات الأربعاء 4 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيداتوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيداتوفيات الإثنين 2 – 2 – 2026