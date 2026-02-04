بنك القاهرة عمان
سلطات الاحتلال تلغي سفر مرضى غزة عبر رفح

ساعتين ago
وطنا اليوم:منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، بعد إبلاغ مكتب منظمة الصحة العالمية بإلغاء تنسيق مغادرة الدفعة الثالثة التي كان من المقرر خروجها لتلقي العلاج.
وقال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إن مكتب منظمة الصحة العالمية أبلغهم بإلغاء تنفيذ سفر المرضى والجرحى، رغم استكمال جميع الإجراءات وتجهيزهم في مستشفى الهلال الأحمر بمدينة خان يونس، مما شكل مفاجأة للجهات المعنية والمرضى.
وأضاف أن المعبر، ومنذ إعادة افتتاحه الاثنين، شهد مغادرة 50 مريضا ومصابا فقط، بمن فيهم مرافقيهم؛ حيث غادر في اليوم الأول 7 مرضى مع مرافقيهم، وفي اليوم الثاني 16 آخرون مع مرافقيهم، خلال 48 ساعة.
وأشار النمس، إلى أن هذا الإلغاء يأتي في سياق المماطلة وفرض العراقيل من قبل الاحتلال على سفر المرضى، رغم الحاجة الملحة للعلاج خارج القطاع، لافتا إلى أن نحو 18,500 مريض وجريح بحاجة إلى تلقي العلاج في الخارج.


