3 ساعات ago
مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية ونقابة الصيادلة

وطنا اليوم:وقّعت جامعة عمّان الأهلية مذكرة تفاهم مع نقابة الصيادلة الأردنيين، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وخدمة قطاع التعليم الصيدلاني والارتقاء بالممارسة المهنية للصيادلة في المملكة.
ووقّع المذكرة عن جامعة عمّان الأهلية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، فيما وقّعها عن نقابة الصيادلة الأردنيين نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، بحضور عميدة كلية الصيدلة الدكتورة أروى الخطيب.
وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن هذه المذكرة تأتي انسجامًا مع رؤية الجامعة في تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية المهنية، مشيرًا إلى أن جامعة عمّان الأهلية تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية التي تواكب احتياجات سوق العمل.
من جانبه، أوضح الدكتور زيد الكيلاني أن مذكرة التفاهم تشكّل خطوة مهمة نحو تنظيم وتطوير البرامج التدريبية المخصصة للصيادلة، وبما يخدم متطلبات تجديد مزاولة المهنة ورفع المستوى المهني.
وبدورها، أشارت الدكتورة أروى الخطيب إلى أن هذه المذكرة ستنعكس إيجابًا على طلبة وخريجي كلية الصيدلة، من خلال تنظيم الدورات المشتركة، والتعاون في البحث العلمي، وعقد ورش العمل والمؤتمرات العلمية، مؤكدة أن الكلية تعمل باستمرار على مواءمة مخرجاتها التعليمية مع المتطلبات المهنية الحديثة.
وتنص مذكرة التفاهم على تنسيق عقد الدورات التدريبية المشتركة لخريجي الصيدلة في الموضوعات اللازمة لتجديد مزاولة المهنة، ومتابعة ملفات الدورات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الصحية المعتمدة، إلى جانب التعاون في مجالات البحث العلمي، وتنظيم الأنشطة العلمية، والإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية المتفق عليها.


