عمّان الأهلية تشارك بأسبوع UNIMED في بروكسل وتوقع مذكرتي تفاهم دوليتين

وطنا اليوم:شاركت جامعة عمّان الأهلية في فعاليات أسبوع UNIMED التي عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي يُعد من أبرز الفعاليات السنوية التي ينظمها اتحاد جامعات البحر الأبيض المتوسط (UNIMED)، بمشاركة جامعات وصنّاع قرار ومؤسسات دولية، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي بين دول أوروبا ومنطقة البحر المتوسط.

وجاءت مشاركة الجامعة في إطار سعيها لتعزيز حضورها الدولي وتوسيع شراكاتها الأكاديمية العالمية، بما يتوافق مع استراتيجيتها في دعم التدويل والانفتاح على المؤسسات التعليمية الدولية.

وشارك الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمّان الأهلية، ضمن الوفد الرسمي في اجتماع مجلس إدارة UNIMED، حيث أسهم في النقاشات الاستراتيجية وعمليات صنع القرار المتعلقة بتوجهات الاتحاد وبرامجه المستقبلية.

وضم وفد الجامعة كلًا من الدكتورة فيروز أبو سويلم، مديرة مركز الارتباط العالمي، والمهندس أحمد الحوراني، مدير وحدة التسويق والاتصال، اللذان شاركا في جلسات أسبوع UNIMED وفعالياته المختلفة، إلى جانب اللقاءات التعارفية، بما يدعم جهود الجامعة في توسيع شبكة علاقاتها الدولية وتعزيز التعاون الأكاديمي المشترك.

وعلى هامش الفعالية، وقعت جامعة عمّان الأهلية مذكرتي تفاهم دوليتين، الأولى مع جامعة سبها في ليبيا، والثانية مع معهد مارانجونيمغ في ايطاليا، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتوسيع برامج التبادل والتدريب بين المؤسسات الأكاديمية.