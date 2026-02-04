9 شهداء جراء القصف الإسرائيلي عدة مناطق في غزة

وطنا اليوم:استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية ان شابين فلسطينيين وطفلة استشهدوا جراء قصف الاحتلال بالقذائف المدفعية خيام النازحين في شارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما استشهدت طفلة (4 أشهر) بقصف مدفعية الاحتلال بحي الزيتون جنوب شرق غزة.

واستشهد فلسطينيان بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في قيزان رشوان جنوب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

تنكيل بالمسافرين

وفي سياق متصل، وصل فجر اليوم أربعون فلسطينيا من العائدين إلى قطاع غزة بعد فترة انتظار طويلة. وجاءت عودتهم وسط عراقيل وصعوبات وصفت بأنها كبيرة فرضها الجيش الإسرائيلي على المعبر، شملت التفتيش والتحقيق والتضييق على حركة المسافرين.

وبشكل محدود وبقيود إسرائيلية مشددة، بدأ في الثاني من فبراير/شباط الجاري تشغيل معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، للمرة الأولى منذ نحو عامين، إذ كان من المتوقع -وفق الاتفاق- أن يعبر إلى القطاع في اليوم الأول 50 فلسطينيا، وإلى مصر 50 مريضا مع مرافقَين لكل شخص، لكن لم يصل إلى القطاع سوى 12 فلسطينيا، ولم يغادره سوى 8.

من جانبها، قالت حركة حماس إن “التنكيل بالعائدين من معبر رفح جريمة”، وطالبت الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك الفوري لوقف هذه الممارسات، كما أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقيد دخول المساعدات بشكل كبير إلى القطاع.

وأكدت أنه لم يطرأ أي تحسن على دخول المساعدات، رغم دخول اتفاق وقف الحرب على غزة مرحلته الثانية.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إنه مع تأثر قطاع غزة بمنخفض جوي جديد، تتفاقم الأوضاع الكارثية للنازحين في خيامهم، ويزيد من ذلك منع إدخال الوقود والغاز إلا بكميات شحيحة جدا.