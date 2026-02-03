بنك القاهرة عمان
6 دول مدعوة للمشاركة في المفاوضات الإيرانية الأميركية في اسطنبول

13 دقيقة ago
وطنا اليوم:تلقت باكستان والسعودية وقطر ومصر وعُمان والإمارات دعوات للمشاركة في المحادثات الأميركية الإيرانية على مستوى وزراء الخارجية في إسطنبول الجمعة، وفق ما أفاد مسؤول لوكالة رويترز.
وصرح مسؤول إقليمي الثلاثاء بأن أولوية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة هذا الأسبوع في إسطنبول هي تجنب أي صراع وخفض حدة التوتر بين الجانبين، مضيفا أنه تم توجيه الدعوة أيضا إلى مجموعة من القوى بالمنطقة للمشاركة.
وأوضح المصدر أن إطار المحادثات لم يتضح بعد لكن “الاجتماع الرئيسي” سيعقد الجمعة، وأن من المهم بدء الحوار بين الطرفين لتجنب المزيد من التصعيد
الى ذلك كشفت صحيفة “معاريف”، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي أجرى أكبر مناورة لقيادة الجبهة الداخلية في الذاكرة الحديثة، تحاكي سيناريو “مروّاعا” لضربة صاروخية إيرانية تتسبب بدمار واسع في مركز سكاني داخل إسرائيل.
وبحسب التقرير، بدأ التمرين نحو الساعة الثانية فجرا في منشأة الكوارث بقاعدة زيكيم العسكرية، بمشاركة مئات المقاتلين وقادة لواء الإنقاذ التابع لقيادة الجبهة الداخلية، إلى جانب فرق إنقاذ مدنية وضباط من دورات القيادة المختلفة. وحاكى السيناريو انهيار مبان وأبراج سكنية ووقوع أضرار واسعة النطاق نتيجة ضربة صاروخية أو عبوة ناسفة.


