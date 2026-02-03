بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

القبض على ناصر السعدي أكبر تاجر مخدرات في السويداء

26 دقيقة ago
القبض على ناصر السعدي أكبر تاجر مخدرات في السويداء

وطنا اليوم:أعلنت قوى الأمن الداخلي في السويداء عن إلقاء القبض على المدعو ناصر فيصل السعدي، أكبر تاجر مخدرات في المنطقة، والمتّهم بالضلوع في عمليات اغتيال.
وبحسب البيان، فإن السعدي يُعدّ قياديًا في ميليشيا ما يُسمى بـ”الحرس الوطني”، كما كان من قادة ميليشيا “نسور الزوبعة” التابعة للنظام البائد، وله ارتباط مباشر بأنشطة تهريب وتجنيد مع ميليشيا حزب الله.
تأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن وملاحقة المتورطين في الجريمة المنظمة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:41

كوادر الدفاع المدني تتعامل مع سقوط شخص داخل مجرى سيل الزرقاء

14:36

6 دول مدعوة للمشاركة في المفاوضات الإيرانية الأميركية في اسطنبول

14:25

سورية تُحبط محاولة تهريب ضخمة للمخدرات باتجاه الأردن

14:19

إيواء أسرتين تضررتا من انهيار سقفي منزليهما في المفرق

14:16

العقوبات البديلة تتيح لـ 552 امرأة الفرصة لتصحيح المسار والابتعاد عن الخطأ

14:10

الدفاع المدني يعلن توقف مركباته بالكامل بسبب نفاد الوقود بغزة

12:56

العزام: توجه لتشغيل رحلات جوية من مطار مدينة عمّان إلى العقبة

12:42

الجيش السوداني يعلن فك الحصار عن مدينة كادوقلي الاستراتيجية

12:39

ارتفاع إصابات السرطان في الأردن بسبب النمو السكاني والفحص المبكر

12:28

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

12:10

ترجّل أحمد عبيدات… ورحل الصوت الحر الوطني

12:08

رئيس الوزراء يشارك بالقمة العالمية للحكومات في دبي

وفيات
وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيداتوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيداتوفيات الإثنين 2 – 2 – 2026وفيات الأحد 1 – 2 – 2026