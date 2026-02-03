القبض على ناصر السعدي أكبر تاجر مخدرات في السويداء

وطنا اليوم:أعلنت قوى الأمن الداخلي في السويداء عن إلقاء القبض على المدعو ناصر فيصل السعدي، أكبر تاجر مخدرات في المنطقة، والمتّهم بالضلوع في عمليات اغتيال.

وبحسب البيان، فإن السعدي يُعدّ قياديًا في ميليشيا ما يُسمى بـ”الحرس الوطني”، كما كان من قادة ميليشيا “نسور الزوبعة” التابعة للنظام البائد، وله ارتباط مباشر بأنشطة تهريب وتجنيد مع ميليشيا حزب الله.

تأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن وملاحقة المتورطين في الجريمة المنظمة