الدفاع المدني يعلن توقف مركباته بالكامل بسبب نفاد الوقود بغزة

38 دقيقة ago
وطنا اليوم:أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن توقف مركباته عن العمل بشكل كامل، نتيجة عدم توفر الحد الأدنى من الوقود اللازم لتنفيذ التدخلات الإنسانية، محذرا من تداعيات خطيرة تهدد حياة آلاف المواطنين في ظل استمرار العدوان والأوضاع الإنسانية المتدهورة.
وأوضح الجهاز في بيان، أن نقص الوقود أدى إلى توقف مهام انتشال الجثث من مناطق الاستهداف، بسبب عجز سيارات الإسعاف والإنقاذ عن الحركة، ما يترك الضحايا تحت الأنقاض لفترات طويلة دون قدرة على الوصول إليهم.
وأضاف، إن الطواقم الميدانية لم تعد قادرة على استكمال مهام إزالة الأخطار وفتح الطرق وتأمين المناطق المتضررة، نتيجة عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الآليات والمعدات الثقيلة المستخدمة في هذه الأعمال الحيوية، مشيرا إلى أن طواقمه غير قادرة كذلك على الاستجابة لنداءات الاستغاثة خلال المنخفضات الجوية والحالات الطارئة، ما يضاعف المخاطر على السكان، لا سيما في ظل تدمير البنية التحتية وتزايد أعداد النازحين في مناطق مكشوفة.
ودعا المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية العمل على إمداد الطواقم الإنسانية بالوقود اللازم لتشغيل السيارات والمعدات لتقديم الخدمة الإنسانية بالشكل المطلوب


