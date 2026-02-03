حريق ضخم في سوق غربي طهران

وطنا اليوم:اندلع حريق ضخم واسع النطاق في موقع تجاري حيوي بالعاصمة الإيرانية طهران، يوم الثلاثاء، حيث غطت سحب الدخان مناطق مختلفة من المدينة، وسط غموض لف الأسباب الحقيقية للحادث الذي استنفر أجهزة الإطفاء والإنقاذ في ظل توترات إقليمية متصاعدة.

وأفادت إدارة إطفاء طهران بأن النيران اشتعلت في سوق محلي يقع عند تقاطع شارعي “نيايش” و”جنات آباد”، موضحة أن الحريق امتد على مساحة تقدر بـ 2000 متر مربع، وهي منطقة تضم أكشاكا ومحلات تجارية متعددة الاستخدامات. ودفعت السلطات بخمسة مراكز إطفاء إلى الموقع، مع تعزيزها بشاحنات المياه وأسطوانات الأكسجين للسيطرة على النيران المتأججة، فيما أكدت الإدارة عدم توافر إحصائيات دقيقة حتى اللحظة عن الخسائر البشرية المحتملة جراء هذا الانفجار الكبير.

ويأتي هذا الحريق ضمن سلسلة حوادث متتالية شهدتها إيران مؤخرا؛ حيث هز انفجار ناتج عن قارورة غاز شارع المعلم في مدينة بندر عباس قبل يومين، كما اندلع حريق آخر في مبنى سكني بمدينة الأهواز، وهي الحوادث التي نفى مسؤولان إسرائيليان ضلوع تل أبيب فيها. وتتزامن هذه التطورات الميدانية مع ارتفاع منسوب التوتر بين طهران وواشنطن على وقع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيار العسكري.

رغم هذه الحوادث، يشير المراقبون إلى انفراجة دبلوماسية نسبية مع ترقب انطلاق مفاوضات مباشرة بين الطرفين في اسطنبول يوم الجمعة المقبل، الموافق للسادس من فبراير 2026. وتعقد الأوساط الدولية آمالا على أن تسهم هذه المفاوضات في خفض حدة الصراع، رغم أن مثل هذه الحرائق “الغامضة” في الداخل الإيراني لا تزال تثير الكثير من التساؤلات حول ما إذا كانت ناتجة عن أعطال فنية أم أعمال تخريبية منظمة.