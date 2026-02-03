بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الشتوية 2026 الأربعاء

وطنا اليوم:تبدأ الأربعاء، الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورتها الشتوية العام الحالي وتستمر حتى يوم الثلاثاء 11 شباط الحالي وفقا للبرنامج المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.

وأكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة أحمد العجلوني، استكمال جميع الإجراءات اللازمة لبدء الامتحانات النظرية للدورة الشتوية الحالية، مبينا أن عدد المتقدمين في هذه الدورة بلغ 8432 طالبا وطالبة، من 55 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتقدم 6282 طالبا وطالبة للورقة الأولى، فيما سيتقدم 6635 طالبا وطالبة للورقة الثانية يوم السبت 7 شباط الحالي، بينما سيتقدم 7637 طالبا وطالبة للورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و 11 الحالي، موضحا أن امتحان الورقة الثالثة سيعقد على مدار يومين في بعض مراكز الامتحان كما هو معلن.

وأضاف أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفق 20 برنامجا دراسيا، تشمل 120 تخصصا أكاديميا، لافتا إلى أن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل.

كما تم اعتماد 18 قاعة امتحان موزعة على 14 مركزا للامتحانات النظرية منتشرة في مختلف محافظات المملكة ويشرف على سير الامتحانات نحو 600 موظف من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.

من جهة أخرى، أوضح العجلوني، أن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة أنهت تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة ومعالجة نتائجها وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب، حيث عقدت هذه الامتحانات خلال الفترة من 20 -31 كانون الأول الماضي وتقدم لها 5566 طالبا وطالبة.

وتوقع العجلوني أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2026 منتصف الشهر الحالي بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة