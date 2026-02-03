عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمر الطلابي في جامعة العين تحت عنوان الذكاء الاصطناعي بلا حدود

وطنا اليوم:شاركت جامعة عمّان الأهلية في فعاليات المؤتمر الطلابي السنوي الثاني لجمعية عمادات شؤون الطلبة المنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية، والذي استضافته جامعة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 29 كانون الثاني/يناير 2026، تحت شعار “الذكاء الاصطناعي بلا حدو رحلة الطلبة نحو المستقبل”.

وقد مثّل جامعة عمّان الأهلية في أعمال المؤتمر الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات، عميد شؤون الطلبة، وسجلت كلية الهندسة في جامعة عمان الاهلية حضوراً مميزاً في فعاليات المؤتمر، حيث قدم الفريق الطلابي المؤلف من : الطالب يوسف بدار ، الطالبة ميرا قاسم ، الطالب عمر التميمي ، الطالب خالد الرعود ، وبإشراف المهندسة منيرة الطيب ورقة بحثية بعنوان :

“WatchNet 2.0: A Dual-AI Bilingual Smart Surveillance and Assistant System”

هذا وقد مثل الفريق الطلابي في اعمال المؤتمر الطالب يوسف بدار.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على حرص الجامعة على تعزيز حضورها المؤسسي في المحافل الأكاديمية العربية، ودعم مشاركة الطلبة في المؤتمرات العلمية المتخصصة وتنمية قدرات طلبتها البحثية والابتكارية، وتعزيز التعاون الأكاديمي العربي، بما ينسجم مع توجهاتها الاستراتيجية في مواكبة التطورات التكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.

وشهد المؤتمر مشاركة أكاديمية واسعة لأكثر من 120 باحثًا قدّموا ما يزيد على 120 ورقة بحثية، مثّلوا 26 جامعة من 10 دول عربية، في تأكيد على تنامي الاهتمام العربي بالبحث العلمي الطلابي وبمجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة.