أ.د. العطيات عضواً في اللجنة التنفيذية لجمعية عمادات شؤون الطلبة في الجامعات العربية 2026

وطنا اليوم:انتُخب الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات، عميد شؤون الطلبة في جامعة عمّان الأهلية، عضوًا في اللجنة التنفيذية لجمعية عمادات شؤون الطلبة في الجامعات العربية، وذلك خلال أعمال المؤتمر الطلابي السنوي للجمعية والاجتماع الثامن لعام 2026، الذي استضافته جامعة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة واسعة من ممثلي الجامعات العربية وقيادات العمل الطلابي، خلال الفترة من 25 إلى 29 كانون الثاني/يناير 2026.

ويعكس هذا الانتخاب المكانة الأكاديمية المرموقة التي تحظى بها جامعة عمّان الأهلية على الصعيدين الإقليمي والعربي، ويجسّد الثقة بالكفاءات القيادية التي يمتلكها ا.د. العطيات، تقديرًا لمسيرته الأكاديمية والإدارية المتميزة، وإسهاماته الفاعلة في تطوير منظومة العمل الطلابي وتعزيز التعاون والتكامل بين عمادات شؤون الطلبة في الجامعات العربية.

ويُعد انضمام أ.د. العطيات إلى اللجنة التنفيذية إضافة نوعية لدعم جهود الجمعية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والارتقاء بالبرامج والأنشطة والخدمات الطلابية، بما يسهم في تمكين الطلبة وإعداد قيادات شبابية فاعلة قادرة على الإسهام في بناء مستقبل المجتمعات العربية.