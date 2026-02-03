بنك القاهرة عمان
كلية الحقوق في عمّان الأهلية تحرز المركز الأول وتمثل الأردن في مسابقة المحكمة الصورية العربية 2026

29 دقيقة ago
وطنا اليوم:حققت كلية الحقوق في جامعة عمّان الأهلية إنجازًا أكاديميًا وقانونيًا بارزًا بحصولها على المركز الأول على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، بعد نيلها أعلى الدرجات، لتصبح بذلك الممثل الرسمي للأردن في مسابقة المحكمة الصورية العربية الثانية عشرة لعام 2026.
ومن المقرر أن تُعقد المسابقة في سلطنة عُمان، في جامعة الشرقية، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 نيسان/أبريل 2026، تحت رعاية كلية القانون الكويتية العالمية.
وجاء هذا الإنجاز بدعم مباشر من عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور أسيد الذنيبات، وبمشاركة الطلبة جود الشخيبي، وأنس قطيشات، وسارة النسور، الذين أظهروا مستوىً متقدمًا من الكفاءة القانونية والمهارات التطبيقية في المرافعة والتحليل القانوني.
وأشرف على تدريب الفريق كل من الدكتور صدام العوايشة بصفته المشرف الرئيسي، والدكتور طارق النسور، والدكتور أنس عبد الرحمن، حيث أسهمت خبراتهم الأكاديمية والمهنية في إعداد الفريق وتمكينه من تحقيق هذا التفوق.
ويؤكد هذا الفوز المكانة المتقدمة التي تحتلها كلية الحقوق في جامعة عمّان الأهلية على المستويين الوطني والعربي، ويعكس التزام الجامعة بتعزيز التعليم القانوني التطبيقي، وإعداد كوادر قانونية قادرة على المنافسة والتميّز في المحافل الإقليمية والدولية.


