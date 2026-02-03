بنك القاهرة عمان
ترامب يحذّر إيران من أمور سيئة حال عدم التوصل لاتفاق

ساعتين ago
ترامب يحذّر إيران من أمور سيئة حال عدم التوصل لاتفاق

وطنا اليوم:كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، عن “محادثات” تجريها واشنطن مع طهران.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: “نحن الآن نتحدث معهم، نتحدث مع إيران، إذا تمكنا من التوصل إلى حل فسيكون ذلك رائعاً. وإذا لم نتمكن من ذلك، ستحدث على الأرجح أمور سيئة هناك”.
وأضاف: “لدينا سفن متجهة إلى إيران الآن، سفن كبيرة – الأكبر والأفضل – ونجري محادثات مع إيران، وسنرى كيف ستسير الأمور”.
وتتصاعد حدة التوتر بين طهران وواشنطن. وزاد وصول حاملة طائرات أميركية وسفن حربية داعمة إلى الشرق الأوسط من إمكانية أن يُقدم ترامب على اتخاذ إجراء عسكري حال رغبته في ذلك عقب تهديداته المستمرة بالتدخل بسبب تصدي السلطات الإيرانية للتظاهرات.
ولم يصل ترامب إلى حد تنفيذ تهديداته بالتدخل في إيران، لكنه طالبها في وقت لاحق بتقديم تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي. وأبدى الجانبان استعدادهما لإحياء الحوار الدبلوماسي حول النزاع النووي الدائر منذ فترة.

“أخبار جيدة” بشأن أوكرانيا
في سياق آخر، قال ترامب الاثنين إن الإدارة الأميركية قد تعلن عن بعض الأخبار الجيدة قريباً بشأن مساعيها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وقال الرئيس الأميركي للصحفيين في البيت الأبيض: “أعتقد أننا نحقق تقدماً جيداً مع أوكرانيا وروسيا. هذه هي المرة الأولى التي أقول فيها ذلك. أعتقد أننا ربما سنحصل على بعض الأخبار الطيبة”.
من جهة أخرى، أكد ترامب الاثنين أن المكسيك ستتوقف عن إرسال النفط إلى كوبا، بعد تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزود الجزيرة الشيوعية النفط الخام.
وقال خلال المؤتمر الصحافي في المكتب البيضوي: “كوبا دولة فاشلة. ستتوقف المكسيك عن إرسال النفط إليها”.
وتابع الرئيس الأميركي: “أعتقد أننا قريبون جداً (من اتفاق)، لكننا نتعامل مع القادة الكوبيين الآن” دون الخوض في التفاصيل.


