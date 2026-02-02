المغرب تصدر نشرة حمراء بشأن أمطار طوفانية والبرتغال تكافح لتصريف مياه الخزانات الممتلئة

وطنا اليوم:أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، الإثنين، نشرة إنذارية حمراء تحذر فيها من أمطار رعدية وطوفانية في العديد من أقاليم المملكة، خاصة الشمالية منها.

ورفعت المديرية مستوى اليقظة إلى “الأحمر” بعدد من الأقاليم الشمالية مؤكدة أنها ستشهد تساقطات مطرية قوية ومن المتوقع أن تتراوح مقاييسها ما بين 100 و150 ملم.

ومن المرتقب أن تهطل هذه التساقطات الاستثنائية بعدد من الأقاليم الشمالية للمغرب، كشفشاون والمضيق الفنيدق وتطوان وطنجة أصيلة، على أن تبدأ هذه الظاهرة الجوية من منتصف ليل الأربعاء وتستمر حتى الساعة 11 من ليل اليوم نفسه.

كما رفعت المديرية ذاتها مستوى اليقظة إلى البرتقالي في مناطق أخرى مرجحة أن تشهد زخات مطرية بين 40 و80 ملم، إلى جانب تساقطات ثلجية كثيفة في المرتفعات.

كما حذرت المديرية ذاتها من هبات رياح قوية ستعصف بعدد من المناطق وستتراوح سرعتها بين 75 و100 كلم/س.

وشهدت العديد من المدن الشمالية في المغرب، خاصة مدينة القصر الكبير، فيضانات غمرت أجزاء من المدينة بسبب ارتفاع منسوب المياه جراء التساقطات المطرية الكثيفة وتفريغ حمولة سد وادي المخازن وارتفاع منسوب الأودية.

وانتشرت القوات الملكية المسلحة في المنطقة وبنت عدة فضاءات لاستقبال الأسر التي أخلت منازلها هربا من المياه التي غمرت الشوارع والأزقة.

وأغلقت السلطات عدة أحياء في مدينة، وحثت المواطنين على إخلاء الطوابق السفلية والتوجه نحو المناطق الآمنة.

وتواصل قوات الأمن في العديد من المناطق القريبة من الأودية إجلاء المواطنين من منازلهم تزامنا مع ارتفاع مياه الأودية بسبب التساقطات المطرية.

كما تم توزيع مساعدات غذائية أساسية لفائدة الساكنة التي اجتاحتها المياه وتسببت في انقطاع المسالك الطرقية المؤدية إليها

الى ذلك أطلقت السلطات في البرتغال كميات ضخمة من المياه من خزانات ممتلئة في أعقاب العاصفة الأطلسية “كريستين”، مع تأهب البلاد اليوم الاثنين لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة.

وخلال يومين، تم تصريف نحو 500 مليون متر مكعب من المياه إلى أنهار بطريقة تخضع للسيطرة، حسبما ذكرت قناة “آر تي بي” الحكومية، نقلا عن وكالة البيئة في البرتغال.

وتعادل هذه الكميات استهلاك منطقة لشبونة الكبرى بسكانها الذين يبلغ عددهم 3 ملايين نسمة لمدة ثلاثة أعوام.

وفاضت مياه كل أنهار البلاد تقريبا، وذلك في الوقت الذي حذر فيه خبراء الأرصاد من المزيد من الامطار خلال الأيام القادمة.

وضربت العاصفة ساحل البرتغال في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي تصاحبها رياح تتجاوز سرعتها 170 كيلومترا في الساعة.

ولقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في البداية كما فارق ثلاثة آخرين الحياة بعد هبوب العاصفة. وأصيب المئات أثناء عمليات التنظيف